À 4 mois des municipales, Besançon Maintenant inaugure son nouveau QG

Déjà ouverte depuis plusieurs mois, le local de Besançon Maintenant, porté par son chef de file Ludovic Fagaut, a "pris une nouvelle dimension" depuis son inauguration le 15 novembre dernier en devenant le QG de campagne du candidat à l’élection municipale bisontine de mars 2026.

Tenu par 38 permanenciers, le local permet de venir "y discuter, y débattre mais aussi de proposer des idées" a déclaré lors de son inauguration Ludovic Fagaut.

"Dans la continuité de notre proximité avec les Bisontins, nous ouvrons la maison des Bisontines et des Bisontins pour notre ville qui sera forte et ambitieuse", a encore ajouté le candidat à la mairie sous son slogan "Besançon ville des possibles".

Un signal "fort et clair"

Depuis son ouverture mi-juillet, la permanence du collectif Besançon Maintenant propose une consultation citoyenne qui a déjà recueilli plus de 3.000 réponses. Pour Ludovic Fagaut, ce "retour massif ne laisse pas de place à l’ambiguïté et donne un signal fort et clair". De cette consultation, il semble ressortir que les Bisontins veulent "en premier lieu, plus de sécurité et de tranquillité, plus de présence policière, plus de caméras de vidéoprotection et des rues plus propres". Des préoccupations du quotidien qui viennent "matérialiser le sens de notre engagement", a insisté Ludovic Fagaut.

Engagé aux côtés de Laurent Croizier, le candidat à la mairie bisontine s’est engagé auprès de ses collaborateurs présents d’être "le maire de Besançon d’une ville paisible avec plus de sécurité, plus de propreté, plus de fleurissement, plus respecté, plus durable et plus humaniste".