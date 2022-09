À Besançon, la Mission Locale ouvre ses portes pour fêter ses 40 ans !

PUBLI-INFO • La Mission Locale du Bassin d’Emploi de Besançon a été créée le 26 octobre 1982 et fêtera dans quelques semaines ses 40 ans. À cette occasion, elle ouvrira les portes des locaux de ses deux sites bisontins jeudi 13 octobre de 13h30 à 17h00 et organise deux temps forts les 6 et 20 octobre. Découvrez le programme...