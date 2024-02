À Besançon, une centaine de personnes rassemblées en hommage au groupe Manouchian

Organisée par la fédération du Doubs du Parti communiste français et la Ville de Besançon, cette cérémonie a réuni 23 citoyens, militants et élus présentant les portraits des 23 membres du groupe Manouchian, dont Missak :

Celestino Alfonso Espagnol de 27 ans

Olga Bancic, Roumaine de 32 ans

Joseph Boczov , Hongrois de 38 ans - ingénieur chimiste

Georges Cloarec, Français de 20 ans

Rino Della Negra, Italien de 19 ans

Thomas Elek Hongrois de 18 ans - étudiant

Maurice Fingercwejg Polonais de 19 ans

Spartaco Fontano , Italien de 22 ans

Emeric Glasz , Hongrois de 42 ans - métallurgiste

Jonas Geduldig, Polonais de 26 ans

Léon Goldberg, Polonais de 19 ans

Szlama Grzywacz, Polonais de 34 ans

Stanislas Kubacki, Polonais de 36 ans

Arpen Tavitian, Arménien de 44 ans

Césare Luccarini, Italien de 22 ans

Missak Manouchian Arménien de 37 ans

Marcel Rayman , Polonais de 21 ans

Roger Rouxel, Français de 18 ans

Antoine Salvadori, Italien de 43 ans

Willy Szapiro, Polonais de 29 ans

Amédéo Usséglio, Italien de 32 ans

Wolf Wajsbrot , Polonais de 18 ans

Robert Witchitz , Français de 19 ans

Ils ” vomiraient la politique gouvernementale et en particulier la loi immigration”

L’adjoint (PCF) à la maire de Besançon en charge des quartiers a prononcé un discours dans lequel il a rappelé le parcours du couple de résistants jusqu’au décès de Missak et de ses camarades fusillés par les Allemands au Mont-Valérien le 21 février 1943, puis la disparition de Mélinée en 1989 après avoir été chevalier de la Légion d’honneur en 1986.

”Leurs sacrifices et celui des milliers de martyrs de la Résistance nous oblige aujourd’hui encore plus à défendre leur héritage matérialisé par le programme des jours heureux, celui du Conseil national de la Résistance aujourd’hui mis à mal quasi quotidiennement par le président de la République et son gouvernement”, a déclaré Hasni Alem, avant de conclure frontalement et en politisant : ”dans un contexte de xénophobie et de racisme triomphant, ces hommes et femmes morts pour la France et pour défendre des valeurs universalistes, vomiraient la politique gouvernementale et en particulier la loi immigration qui fait de l’étranger le bouc émissaire de tous nos maux.”