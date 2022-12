L’USEP 25 (Union sportive de l’enseignement du premier degré) et les étudiants en master MEEF (mention professeur des écoles) faisant partie de l’option Culture et Pratique Sportive de l’INSPE de Besançon organisent « Lancez-vous » mardi 17 mai 2022 sur le site de la Malcombe à Besançon. Près de 160 élèves de cycle 3 venant de huit classes des écoles Bourgogne, Durer et Île de France se rencontreront et échangeront lors des différentes activités au programme.