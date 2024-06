Académie de Besançon : tout ce que vous devez savoir sur le baccalauréat 2024

Parmi les 11.545 candidats en Franche-Comté, 3.194 candidats passeront le baccalauréat professionnel, 5.941 candidats le baccalauréat général et 2.410 candidats le baccalauréat technologique. 102 seront en candidat libre dont 81 pour la baccalauréat général et technologique et 21 pour le baccalauréat professionnel.

1.006 candidats de terminale et 559 candidats de première sont en situation de handicap ayant des aménagements.

Un sexagénaire passe le bac

Les candidats les plus jeunes ont 15 ans pour le baccalauréat général et technologique et 16 ans pour le baccalauréat professionnel. Un candidat de 60 ans passera le baccalauréat général et technologique et un autre de 51 ans passer le baccalauréat professionnel.

1.569 correcteurs

Pour corriger toutes les copies des candidats, il faut des correcteurs. Ainsi, 784 enseignants corrigeront les 18.132 copies du baccalauréat général et les 7.335 copies du baccalauréat technologique , 662 corrigeront les 15.166 copies du baccalauréat professionnel et 123 correcteurs sont prévus pour les 8.295 copies des épreuves anticipées.

Chaque correcteur sera indemnisé à hauteur de 5€ par copie corrigée et 9,60€ pour les épreuves orales.

Le calendrier

Les épreuves écrites pour le bac professionnel se tiennent du 11 au 26 juin. L’épreuve écrite du bac de français se déroule ce vendredi 14 juin, les oraux dans les semaines qui suivent.

Les épreuves du bac général et technologique débuteront la semaine prochaine. L’épreuve de philosophie est prévue mardi 18 juin. Les épreuves de spécialité les mercredi 19, jeudi 20 et vendredi 21 juin. Enfin, le grand oral se déroulera du 24 juin au 3 juillet.