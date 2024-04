Plusieurs sujets ont été abordé et débattu dont l 'accueil à Besançon et à Montfaucon des jeunes migrants avec " un objectif un partage de la solidarité indispensable au niveau du territoire communautaire", la politique de déplacements en modes doux et le retard existant sur le plateau en matière de pistes cyclables, le soutien aux écoles de musiques et l 'appui apporté aux communes notamment en matière d'assistance à maîtrise d'ouvrage.

"La qualité et la sérénité des échanges ont montré la pertinence de la rencontre", selon la mairie de Montfaucon, la présidence se disant prête à renouveler dans d'autres communes qui en feraient la demande.