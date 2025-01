Anniversaires, portes ouvertes, rentrée 2025… Quoi de neuf dans les écoles ESTM Pigier à Besançon ?

Cette année 2025 sera riche en évènements sur le campus des écoles ESTM Pigier au centre-ville de Besançon. Elles fêtent leurs anniversaires, elles organisent leur portes ouvertes, elles ouvrent leurs inscriptions pour la rentrée 2025 et cerise sur le gâteau, une nouvelle formation, le Bachelor Gestion et Finance fera partie des choix des étudiants dès le mois de septembre…

Parmi les plus anciennes de France, l’école Pigier National fête ses 175 ans cette année. Créé en 1850 par Gervais Pigier, son école, qui s’est déployée dans 35 villes de l’Hexagone, y compris à Besançon, avait pour but de former des professionnels qualifiés dans les domaines de la comptabilité, de la vente et l’assistanat, mais le programme de formation a bien évolué ! À Besançon, l’école Pigier s’est installée il y a 10 ans et propose pas moins de 16 formations diplômantes du bac à bac+5, 100% en alternance.

Cette année marque également les 25 ans de l’Ecole Supérieure du Tertiaire et ses Métiers (ESTM) Besançon. Reconnu à travers la région, elle propose aujourd’hui 18 parcours de formation diplômantes en alternance ou en initial, du niveau bac à bac+5 dans les domaines du commerce, de la vente, du management, du marketing, de la communication, des ressources humaines du travail temporaire, du médical, de l’assurance, de la banque, de l’immobilier, etc. Grâce à son expérience, l’ESTM a su développer un vaste de réseau d’entreprises solide et performant pour ses étudiantes et ses étudiants.

Journée portes ouvertes le 25 janvier

Samedi 25 janvier, de 9h à 17h, une journée portes ouvertes se déroulera dans les locaux du campus des écoles ESTM Pigier, situé au 20 rue Gambetta, au centre-ville de Besançon.

Lors de cet événement, les candidat(e)s pourront échanger avec les étudiants, les formateurs et l’équipe interne sur leur projet professionnel, l’alternance, etc.

L’équipe pédagogique présentera également la plateforme d’intelligence artificielle, un outil révolutionnaire pour la recherche d’alternance et pour l’expérience d’apprentissage.

En attendant les portes ouvertes, les formations sont déclinées sur : estm.eu et www.pigier.com

Les inscriptions pour la rentrée 2025 sont ouvertes !

Dès à présent, les étudiantes et les étudiants et futurs bacheliers peuvent candidater aux écoles ESTM Pigier à Besançon en vue de la rentrée de septembre 2025. Pour effectuer leur demande, plusieurs choix s’offrent à eux :

estm.eu Rendez-vous sur le site

Rendez-vous directement sur le campus rue Gambetta

Rendez-vous sur Parcoursup.

Depuis la rentrée dernière, les écoles ESTM Pigier ont intégré un outil d’intelligence artificielle dans le processus d’admission grâce à sa nouvelle plateforme Onelineformapro.

Le Bachelor Gestion et Finance, la nouvelle formation !

Dès la rentrée 2025, les écoles ESTM Pigier lancent une nouvelle formation : le Bachelor Gestion et Finance. Cette formation est à destination des étudiant(e)s qui souhaitent se former à des métiers tels que responsable comptable, responsable financier, auditeur/trice comptable ou encore contrôleur/euse de gestion.

Les objectifs de cette formation sont de maîtriser les compétences en comptabilité et gestion (contrôle, analyse, maîtrise des outils de gestion et optimisation), aider les organisations à s’adapter continuellement à un modèle économique changeant et ajuster leur stratégie et enfin de piloter et réaliser l’ensemble des travaux liés aux processus comptables pour répondre aux exigences réglementaires et aux besoins en information de gestion et optimisation.

Infos et inscriptions sur www.pigier.com/bachelor-comptabilite-finance

