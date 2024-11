Appel à la grève dans les magasins Leroy Merlin

Après plus de dix ans dans l'industrie en tant qu'ingénieur commercial en Franche-Comté, Dany Casado, originaire de Besançon, veut donner une nouvelle direction à sa carrière. Il décide de changer de vie pour se tourner vers un secteur qui correspond davantage à ses aspirations personnelles et professionnelles et ouvre une franchise du réseau Les Menus Services le 16 septembre 2024.