Art urbain à Besançon : l'envers du décor

Deux événements se tiendront en mars 2024 à Besançon pour découvrir l'univers de l'art urbain, son histoire, ses enjeux et ses coulisses : l'exposition ''Archiver l'art urbain'' à la MSHE Ledoux et la projection du documentaire ''Juste Ici et Pas Ailleurs'', à Hôp Hop Hop.

''Archiver l'art urbain''

Du lundi 26 février au vendredi 15 mars 2024, cette exposition présentera les enjeux de la mémoire de l'art urbain, grâce à une collection d'archives rares et précieuses de l'artiste graffeur OBSEK. Il s'agit du fruit de plusieurs mois de travail entre Juste Ici, la Fédération de l’Art Urbain et la Maison des sciences de l’homme et de l’environnement Claude-Nicolas Ledoux. L'exposition présentera des objets, documents et photographies permettant de découvrir ou redécouvrir l'histoire de l'art urbain de la fin des années 90 à aujourd'hui.

Nouvelle projection du documentaire ''Juste Ici et Pas Ailleurs''

Le 12 mars prochain à 19h30, sera diffusé le documentaire réalisé par Kristina Borhes, qui retrace les dix premières années du festival Bien Urbain, à travers des images d'archives inédites et de nombreuses interviews.

Infos +

Association Juste Ici : www.bien-urbain.fr