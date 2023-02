Yann Dupayet travaille en binôme avec Nora la responsable de l’établissement. Avec un chef en cuisine, ils composent l’équipe du restaurant qui propose de la cuisine "comme chez soi" et traditionnelle.

Le gérant a tenu à faire de son commerce un lieu "à notre image, familiale et accessible au plus grand nombre". Il y a donc instauré une carte réduite qui évolue d’un jour à l’autre avec des plats compris entre 12€ et 14€50. Au menu donc, des plats traditionnels : choucroute, tartiflette ou encore tête de veau. Le chef propose également à chaque fois un plat végétarien et une pièce du boucher avec salade et frites à volonté.

"Le seul de Besançon à faire de vraies frites belges"

Ancien boucher, Yann Dupayet n’utilise "que des produits frais" et fait appel à de "la viande franc-comtoise qui provient de la Chevillotte". Il est également, selon lui, "le seul de Besançon à faire de vraies frites belges".

Le soir venu, l’établissement de 30 couverts (sans compter la grande terrasse), prend des allures de brasserie avec tapas mais aussi restauration car ici "les plats du midi sont toujours au même tarif le soir venu" nous explique le gérant. Le restaurant propose d’ailleurs un service en salle jusqu’à 23h. Des jeux de société sont accessibles pour garantir une ambiance "comme à la maison" et des concerts y sont également organisés régulièrement.

