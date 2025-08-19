Au cœur d’un stage des cadets de la gendarmerie

VIDEO • Du vendredi 8 août au samedi 23 août 2025, une vingtaine de jeunes âgés de 15 à 17 ans participent à un stage au sein de la gendarmerie du Doubs, dans le cadre de leur service national universel (SNU). Patrick Gens, président de l’association des cadets de la gendarmerie, nous a guidés à travers un entraînement de tir avec de véritables armes.

Ce mardi 19 août 2025, 22 jeunes de la région se sont réunis au Fort de Justice, situé dans le quartier Viotte, pour un entraînement au tir, utilisant les armes de service des réservistes opérationnels et des munitions à tir réduit. Patrick Gens explique l’intérêt d’utiliser ces armes professionnelles : "ça permet de garder la pratique de l’arme, les gestes, la sensation également, sans avoir les effets collatéraux".

Nous avons également eu l’opportunité de discuter avec Isabelle Jacques, professeure en informatique à l’Université Marie et Louis Pasteur, ainsi que réserviste citoyenne pour la gendarmerie. Cela fait maintenant six ans qu’elle et d’autres réservistes ont fondé l’association des cadets de la gendarmerie, ces jeunes qui choisissent de réaliser la deuxième phase de leur SNU auprès des gendarmes.

Promotion "Girard"

Cette année, l’association accueille la cinquième promotion de volontaires du SNU, dénommée promotion "Girard", en hommage au capitaine de ce nom, décédé en service il y a environ quarante ans. Isabelle souligne l’importance du choix du nom de la promotion : "c’est symbolique pour les jeunes, ils vont lire un texte d’honneur lors de la cérémonie samedi".

En tant que fondatrice d’une cellule de signalement des violences sexuelles et sexistes à l’université, elle anime un atelier relié dans le cadre du stage. Isabelle met en avant l’opportunité que représente ce stage pour des jeunes souvent confrontés à des parcours difficiles : "ça leur permet aussi de voir qu’ils peuvent faire des belles choses, trouver du positif, transcender ce qu’ils ont vécu… "

"C'est important que les jeunes s'engagent pour la nation"

Pour elle, organiser cette formation chaque année est crucial pour ces jeunes, souvent stigmatisés : « on ne parle pas assez de ces jeunes-là, mais il y a toujours des personnes qui s’engagent, qui veulent donner de leur temps pour contribuer à rendre la société meilleure (...) c'est important que les jeunes s'engagent pour la nation".