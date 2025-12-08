Lundi 8 Décembre 2025

Besançon
Justice

Au procès Péchier, des plaidoiries pour "mettre des mots" sur la douleur des victimes

Publié le 08/12/2025 - 11:24
Mis à jour le 08/12/2025 - 11:24

Son crime était "tellement énorme": les avocats des 30 personnes que l'anesthésiste Frédéric Péchier est accusé d'avoir empoisonnées au bloc opératoire, et de leurs proches, ont commencé à plaider lundi 8 décembre 2025 devant la cour d'assises du Doubs, pour "mettre des mots" sur la douleur des victimes.

Me Frédéric Berna © Elodie R.
Me Frédéric Berna © Elodie R.

"Sandra, Damien, Jean-Claude, Kevin... Le crime est tellement énorme, que l'inventaire à la Prévert est difficile à tenir", a souligné Frédéric Berna, qui a ouvert le bal des plaidoiries des 27 avocats représentant les 193 parties civiles constituées. "L'un des plus grands criminels de l'histoire judiciaire française, c'était lui", Frédéric Péchier, a soutenu l'avocat, qui défend à lui seul les intérêts d'une grande partie des victimes présumées et de leurs proches, ainsi que ceux de l'association des victimes de ce dossier, l'Avapolvi.

Dans cette dernière ligne droite du procès ouvert le 8 septembre, cette séquence consacrée aux parties civiles doit durer trois jours, jusqu'à mercredi. Après quoi, le ministère public prendra la parole pour ses réquisitions jeudi et vendredi, avant la plaidoirie de l'avocat de la défense, Randall Schwerdorffer, lundi 15 décembre.

L'accusé conteste être le criminel

Frédéric Péchier est jugé à Besançon pour 30 empoisonnements, dont 12 mortels, commis entre 2008 et 2017 dans deux cliniques privées de Besançon. Au cours des débats, l'accusé a admis qu'un empoisonneur avait bien sévi à la clinique Saint-Vincent de Besançon mais pas à la Polyclinique de Franche-Comté, selon lui. Cependant il a contesté fermement être ce criminel.

L'accusation lui reproche d'avoir dans la plupart des cas pollué des poches de perfusion avec du potassium, des anesthésiques locaux, de l'adrénaline ou encore de l'héparine, pour provoquer l'arrêt cardiaque de patients pris en charge par d'autres anesthésistes et ainsi nuire à des collègues avec qui il était en conflit.

Frédéric Péchier, qui comparaît libre, encourt la réclusion à perpétuité. Le verdict est attendu d'ici au 19 décembre.

Publié le 8 décembre à 11h24 par Elodie Retrouvey
procès de Frédéric Péchier

Besançon
Justice

Procès Péchier : organisation de la fin du procès et modalités d’accès à la Cour d’assises pour le public

Le procès de Frédéric Péchier par la Cour d’assises du Doubs arrive à son terme. On fait le point sur l’organisation et les modalités d’accès à la Cour pour les deux dernières semaines de procès à Besançon, du 8 au 19 décembre 2025. 

accessibilité cour d'assises frédéric péchier procès public
Publié le 7 décembre à 18h00 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

Interrogé sur sa personnalité, Frédéric Péchier se dévoile enfin…

"On a dépiauté toute ma vie": souvent décrié par les parties civiles pour son manque apparent d'émotion, l'anesthésiste Frédéric Péchier, jugé à Besançon pour 30 empoisonnements (dont 12 mortels) au bloc opératoire, s'est livré de manière inédite vendredi 5 décembre 2025 devant la cour d'assises, en évoquant notamment sa famille.

anesthesiste péchier
Publié le 5 décembre à 17h59 par Hélène L.
Besançon
Justice

Au Procès Péchier, des avis psy divergents sur le profil de l’accusé

L'anesthésiste Frédéric Péchier, jugé depuis trois mois à Besançon pour 30 empoisonnements, dont 12 mortels, a-t-il le profil habituel d'un tueur en série? "Oui", a estimé une "profileuse" de la police devant la cour d'assises du Doubs, "non", a répondu à l'inverse un expert psychiatre jeudi 4 décembre 2025.

cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier procès psychologue
Publié le 5 décembre à 08h23 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

Procès Péchier : un psychologue dit n’avoir rien perçu d’alarmant chez l’accusé

L'anesthésiste Frédéric Péchier, jugé à Besançon pour l'empoisonnement de 30 patients, dont 12 sont morts, "ne m'est pas apparu, pas une seule seconde, comme narcissique, manipulateur ou pervers", s'est étonné mercredi 3 décembre 2025 devant la cour d'assises du Doubs un psychologue qui l'a reçu en consultation pour "épuisement professionnel". 

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 4 décembre à 08h12 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

Procès Péchier : “J’en ai marre bon sang, dis-moi la vérité !”

Le frère de l'anesthésiste Frédéric Péchier, accusé de 30 empoisonnements, dont 12 mortels, a confié lundi 1er décembre 2025 devant la cour avoir été "chamboulé" par plus de deux mois de procès, qui ont révélé "la réalité des empoisonnements", dont l'accusé réfute être l'auteur.

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier procès témoignage
Publié le 1 décembre à 18h00 par Alexane
Besançon
Justice

Procès Péchier : “Jamais on n’a pu douter de son innocence”, assure sa mère

"Jamais, jamais on n'a pu douter de son innocence": Marie-José Péchier, la mère de l'ex-anesthésiste jugé depuis septembre par la cour d'assises du Doubs pour 30 empoisonnements, s'est employée lundi 1er décembre 2025 à défendre son fils.

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier mère procès témoignage
Publié le 1 décembre à 10h43 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

Procès Péchier : “je regrette de ne pas avoir pu protéger mon patient de la folie d’un homme” (Loubna Assila)

VIDÉO • La cour d’assises du Doubs a abordé ce mercredi 26 novembre 2025 les deux derniers décès du dossier Péchier actuellement jugé pour 30 faits d’empoisonnements dont 12 mortels entre 2008 et 2017. L’anesthésiste Loubna Assila qui avait refusé l’entrée de son bloc à Frédéric Péchier lors de l’arrêt cardiaque d’une des deux victimes, a livré un témoignage poignant et accablant l’ex-anesthésiste ce mercredi devant la cour. 

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 26 novembre à 17h10 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

Procès Péchier : un enfant empoisonné pour “régler des comptes”, selon son père

L'empoisonneur "s'est servi de notre petit garçon pour régler des comptes", a regretté lundi 24 novembre 2025 devant la cour d'assises du Doubs le père de Tedy, victime à quatre ans d'un arrêt cardiaque suspect, l'un des trente empoisonnements imputé à l'ex-anesthésiste Frédéric Péchier.

anesthesiste cour d'assises empoisonnement enfant frédéric péchier
Publié le 24 novembre à 16h15 par Alexane

Besançon
Justice

Frédéric Péchier, un anesthésiste “extrêmement brillant” à “l’ego démesuré” selon d’anciens collègues

Frédéric Péchier, jugé depuis trois mois pour 30 empoisonnements, dont 12 mortels, est un anesthésiste "extrêmement brillant" mais à "l'ego démesuré", ont témoigné mardi 2 décembre 2025 des praticiens qui l'ont cotoyé.

anesthesiste chu de besançon cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier hôpital
Publié le 2 décembre à 16h33 par Alexane
Dijon
Faits Divers Justice

Évasion de Dijon : un complice interpellé à Besançon, le dernier fugitif toujours en fuite

Un complice présumé de l'évadé encore en fuite, après la double évasion de la prison de Dijon jeudi, a été interpellé dimanche 30 novembre 2025 à Besançon lors d'une vaste opération policière qui n'a cependant pas permis de retrouver le dernier fugitif, a indiqué le parquet.

évasion interpellation parquet police prison
Publié le 30 novembre à 17h31 par Alexane
Besançon
Justice

Procès Péchier : des “failles” évocatrices d’un tueur en série selon un enquêteur

"Manipulateur" et "menteur pathologique", Frédéric Péchier a agi pour combler des "failles personnelles" qui évoquent le profil d'un "tueur en série", a affirmé vendredi 28 novembre 2025 devant la cour d'assises du Doubs un enquêteur chargé d'éclairer la personnalité de l'ex-anesthésiste, accusé de 30 empoisonnements, dont 12 mortels.

anesthesiste cour d'assises empoisonnement frédéric péchier police tueur en série
Publié le 29 novembre à 08h21 par Alexane
Besançon
Justice

Interrogé une dernière fois sur les faits, Frédéric Péchier maintient être innocent

"Je maintiendrai toujours que je ne suis pas l'empoisonneur": inébranlable depuis près de trois mois de procès, l'ex-anesthésiste Frédéric Péchier a une énième fois clamé son innocence, jeudi 27 novembre 2025 à Besançon, lors de son dernier interrogatoire sur les faits.

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 28 novembre à 08h32 par Elodie Retrouvey









