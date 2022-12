Augmentation des retraites : un rassemblement le 6 décembre devant le Medef à Besançon

"Les retraités veulent vivre !" est-il noté en préambule du communiqué de presse signé des syndicats CFT, FSU, Solidaires, LSR, Ensemble & solidaires et Retraités de la fonction publique. Depuis de nombreux mois, les retraités agissent et battent le pavé pour exiger une augmentation des retraites de base et complémentaires, par rapport à la baisse de leur pouvoir d’achat et à l’inflation.

"Le gouvernement a dû lâcher 4 % en juillet 2022 pour les retraites de base après les 1,1 % du 1er janvier 2022. L’Agirc-Arrco a aussi été contrainte de lâcher 5,12 % au 1er novembre 2022. Ces augmentations sont le fruit des actions et mobilisations engagées ces derniers mois", indiquent les syndicats.

Un nouveau conseil d’administration de l’Agirc-Arrco aura lieu le 6 décembre. "Cela constitue une nouvelle étape de la mobilisation. Déjà, plus d’une centaine de motions ont été envoyées à l’encontre du Medef dans tous les départements et professions lors de l’action du 6 octobre 2022", nous précise-t-on. Et d’ajouter : "l’Agirc-Arrco a fait 2,6 milliards de bénéfices sur l’exercice 2021 et fait des placements financiers et boursiers avec les 70 milliards de cotisations sur les salaires. Les entreprises du CAC 40 ont déjà enregistré 73 milliards d’euros de profits au 1er semestre 2022 (+ 24 %)."

Au-delà des exigences en de rattrapage de pouvoir, les six organisations de retraités CGT, FSU, UNIRS-Solidaires, FGR-FP, Ensemble & Solidaires et LSR revendiquent l’indexation des pensions sur le salaire moyen, une pension au minimum au SMIC, et une retraite à 60 ans, avec un système par répartition solidaire.