Aux passages Pasteur, un distributeur met à l’honneur le « Terroir bisontin »

Avec son mari Mathieu, Aurore Baulieu est productrice de lait à Pelousey. Adepte du circuit court, le couple transforme l’intégralité de leur lait à la fromagerie du Pré Verdot située à 3 km. Leur ferme est en production bio depuis 2020 et parallèlement à leur activité, ils ont lancé un atelier poules pondeuses bio.

L’idée de ces casiers connectés réfrigérés, Aurore l’a eu il y a près d’un an. "J’ai contacté les passages Pasteur qui étaient intéressés depuis le début" mais finalement c’est l’agricultrice elle-même qui s’est rétractée ayant peur de ne pas être en mesure d’achalander assez régulièrement le distributeur situé à plusieurs kilomètres de la ferme. Or, "pour qu’un distributeur marche, il faut qu’il soit toujours rempli" nous confie Aurore. Elle décide alors d’en installer un directement devant sa ferme en guise de premier test.

Et là, le succès ne s’est pas fait attendre : "j’étais obligée de recharger plusieurs fois par jour". C’est finalement un partenariat entre Nicolas Garret, restaurateur du restaurant Le Bistrot, "à qui on vend notre viande" et la ferme qui a permis de finaliser le projet bisontin. Basé à Besançon, le restaurateur aura pour mission de s’occuper du réassort et d’ajouter quelques plats préparés faits maison de types : saucisses/lentilles, lasagnes, boeuf bourguignon etc.

"Faire venir la campagne à la ville"

Pour le restaurateur, l’occasion de "mettre tous les petits ensemble" était trop belle. Attaché aux produits locaux et de qualité, Nicolas Garret voit ces casiers comme l’occasion de "faire venir la campagne à la ville". D’autant que la fonction "connectée" lui permet de "tout savoir à distance" sur l’approvisionnement des casiers grâce à une application fournie par le constructeur.

D’après Aurore Baulieu, la maire de Besançon, Anne Vignot, "nous a beaucoup soutenu dans le projet". Elle aurait d’ailleurs fait savoir à l’agricultrice, à l’occasion d’une visite à la ferme de Pelousey avec les maires de l’AGBM, qu’elle "voulait voir un distributeur de produits locaux au milieu de sa ville" nous raconte Aurore.

"On a besoin d’accompagner nos exploitants agricoles qui font des produits de bonne qualité et de pouvoir rendre facilement accessibles au public leurs produits" a résumé la maire de Besançon lors de l’inauguration des casiers connectés. Ceux-ci ont d’ailleurs été réalisé par l’entreprise haut-saônoise familiale "Tooprè" dirigée par Cécile Gindro.

Dans les casiers installés au sein de la galerie commerciale Pasteur, les passants pourront désormais acheter divers produits locaux comme des oeufs, du fromage, des yaourts, des paniers garnis, du miel, des jus des vergers de Rioz et bien d’autres produits répartis dans les 77 casiers du distributeur. Le paiement se fait par carte bancaire uniquement et il est possible de connaître en temps réel l’approvisionnement du distributeur le plus proche grâce à l’application mobile "Tooprè".

Au Terroir bisontin