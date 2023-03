Basket : Joseph Kalambani prolongé au BesAC

Il est vrai qu'en décrochant un ticket en Poule Médiane de Phase 2 bien avant le terme de la Phase 1, répondant ainsi aux objectifs fixés, Joseph Kalambani a parfaitement répondu aux attentes de ses dirigeants, lui qui a imprimé à son équipe un style qui a séduit les supporters bisontins. Lui reste à décrocher la cerise sur le gâteau : une qualification en play-offs, ce qui constituerait une première historique pour le BesAC qui évolue en N1 depuis 5 ans.

La signature s'est faite dans les locaux du BesAC, ce jeudi, en présence bien évidemment de Philippe Tristram, Président du BesAC, de Pierre Labbé, Président délégué, mais aussi d'Abdel Ghezali, le premier adjoint à la Ville de Besançon et adjoint aux sports qui, grand ami de Joseph Kalambani, avait été invité à cette séance officielle.

"C'est un challenge qui me plait et que je suis prêt à relever"

Voici ce qu'a déclaré Joseph Kalambani après avoir paraphé la prolongation de son contrat : " Je suis fier de voir que mes dirigeants me donnent toute leur confiance pour l'avenir. Je suis fier aussi d'avoir été à la hauteur de leurs attentes lors de cette première saison comme head coach et ce, en réussissant la meilleure Phase 1 de N1 depuis que le club évolue à ce niveau. Je voudrais les remercier chaleureusement pour me mettre dans les meilleures conditions de travail. Je sais que les objectifs seront revus à la hausse pour la saison prochaine. Mais c'est un challenge qui me plait et que je suis prêt à relever ".

Pour rappel, le championnat de N1 marque actuellement une trêve avant lé début de la Phase 2 qui verra le BesAC se déplacer à Tours le vendredi 10 mars et recevoir Toulouse, le mardi 14 mars aux Montboucons.