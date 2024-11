Basket : le 4e quart-temps fatal au BesAC Ã  Metz !

Nationale 1 - Phase 1 - Match 10 • Et de six ! Six défaites de suite. Assurément le BesAC traverse une de ses plus mauvaises passes de son histoire en N1. À Metz, les Bisontins se sont inclinés ce vendredi 1er novembre.

À Metz-, Metz BC bat BesAC : 72-61 Les quart-temps : 11-15, 23-18, 15-21, 23-7 Les marqueurs : Metz : Karolak 14, Touré 12, Nwabuzon 11, Smith 11, Ory 8, Kaly 6, Mbaitoubam 6, Pourchot 2, Dardane 2.

BesAC : Jubenot 23, Falzon 10, Djedje 10, Saounera 9, Boyer 5, Eliezer 2, Magassa 2, Pouye, Berthet.

Pourtant contre Metz, l'un des deux promus de la poule B de N1, il y avait la place pour passer. Mais une fois encore, le BesAC n'a pas réussi à trouver la solution, particulièrement en attaque quand il aurait fallu appuyer sur le bouton déclencheur de victoire.

On l'a en effet vu mener de 7 points peu avant la fin du 2e quart-temps (54-47), notamment sur un panier signé de loin par Aaron Falzon et sur deux lancers signés Landry Djedje. Jusque-là Calvin Jubenot (23 pts au total, 6/6 aux lancers, et meilleure évaluation du match à 20) avait entrepris un véritable chantier pour maintenir les siens à flots dans un match rarement folichon côté qualité.

Mais voilà, l'entrée du 4e quart ne fut pas à la hauteur de la fin du précédent avec un 9-0 encaissé qui ramenait Metz en tête de course. On a encore vu le BesAC mener 58-56 (34e) avec quelques espoirs trop vite douchés En effet, la suite et la fin de match fut tout à l'avantage des Lorrains qui lors des dix dernières minutes ont infligé un impitoyable 23-7 aux hommes de Laurent Kleefstra. La messe était dite pour la 6e fois de suite.

Sans doute n'y a-t-il rien à reprocher aux Bisontins côté défensif. Mais voilà de l'autre côté du terrain, un manque cruel d'adresse, notamment face à la zone imposée par Metz, a largement contribué au revers du BesAC : 34 % de réussite globale et 26 % à 3 pts (6/23). CQFD.

Et pour ternir encore un peu plus l'affaire, Avignon et Charleville ont gagné, ce qui au classement place le BesAC en pleine zone rouge à la 13e place. Mais, à 16 journées de la fin de la phase 1 et pour regarder la situation par la lorgnette positive, , la formation bisontine n'est qu'à 2 points de la 7e place.

Vivement que le BesAC retrouve ses joueurs blessés, son capitaine Quentin Hanck et son meilleur scoreur Ben Kovac !

En attendant, il faudra encore patienter pour retrouver cette équipe qui avait donné tant d'espoirs en début de saison avant qu'ils intègrent et l'un et l'autre l'infirmerie.