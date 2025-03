Basket : le BesAC a pris la foudre mardi à Angers

Nationale 1 - Phase - Match 3

À Angers, EAB Angers bat BesAC 100-77

Les quart-temps : 35-21, 17-10, 25-19, 23-27 Les marqueurs : Angers : Veraghe 18, Ruel 17, Oger 15, Djedje 11, Ross 9, Mondésir 9, Harrath 8, Serrano 5, Guillaume 5, Valton 3, Baré, Traoré.

Veraghe 18, Ruel 17, Oger 15, Djedje 11, Ross 9, Mondésir 9, Harrath 8, Serrano 5, Guillaume 5, Valton 3, Baré, Traoré. BesAC : Pouye 29, Magassa 14, Jubenot 13, Falzon 8, Kovac 5, Boyer 3, Maillot 3, Djedje 2, Hanck, Eliezer-Vanerot.

Il faut avouer malgré tout que le BesAC s'est heurté à une équipe qui a très vite pris feu et a développé une totale euphorie au fil des minutes, notamment derrière l'arc. Déjà lors du premier quart-temps, Angers avait réussi 7 tirs majorés sur 10 tentés à 70 % de réussite. De quoi alimenter un score ronflant et prendre nettement les devants : 35-21.

Dans les têtes comtoises, bien du mal était déjà fait, d'autant qu'Angers, sur un nuage, augmentait son leadership et menait de 20 longueurs (41-21) dès la 13e minutes et de 11 à la pause (52-31). Le passage aux vestiaires ne changeait pas la donne. Le BesAC n'y arrivait pas, ne trouvait pas de solutions et perdait encore le 3e quart-temps. L'écart continuait à enfler (70-42, 82-50, 84-50) et passait même au maximum à 35 pts (90-55, 34e).

La suite n'était plus qu'anecdotique. Le BesAC certes revenait sensiblement sur son adversaire à l'abri depuis déjà bien longtemps, s'adjugeait le dernier quart et terminait sur un delta négatif plus raisonnable : 100-77 (moins 23). De ce match, on retiendra deux statistiques angevines qui ont cruellement impacté le BesAC : les 19 tirs primés sur les 36 tentés à 52 % de réussite et les 30 passes décisives. Des chiffres qui ont fait très mal.

" Retrouver notre qualité de jeu "

Laurent Kleefstra, au terme de cette galère, reconnaissait : "C'est une défaite logique sur ce qu'on a vu sur le terrain. Angers a été supérieur dans tous les compartiments du jeu. Avec une adresse phénoménale à 3 pts : 52 % quand jusque-là, le club angevin tournait à 28 %. Un tel pourcentage sur un gros volume de tirs (36), ça pèse forcément très fort, ça pèse très lourd. Et puis, encore une fois, on a perdu trop de balles notamment en première mi-temps, ce qui les a mis en rythme et en totale confiance ".

Bien évidemment, le coach bisontin se projetait déjà sur la suite et le match de ce vendredi 14 mars contre Lorient : " Il faut cette fois réagir très vite et retrouver notre qualité de jeu qui nous fuit et a disparu depuis deux matches ". Pas une mince affaire en deux jours...

Il faudra aussi tenter de remettre sur pied le capitaine Quentin Hanck dont un genou le fait souffrir : "Quentin a joué sur une jambe", constatait inquiet Laurent Kleefstra.

Toutefois tout n'est pas noir dans cette 3e journée de Phase 2. En effet, par le jeu des autres résultats, le BesAC garde encore 3 points d'avance, donc trois victoires d'avance sur le premier relégable. Donc surtout pas de panique !

Phase 2

Les résultats de la journée 3 et le classement : resultats.ffbb.com/championnat

(Communiqué)