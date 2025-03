Basket : Le BesAC a vécu un cauchemar à Fougères !

Nationale 1 - Phase 2 - Match 5

A Fougères, PFB Fougères bat BesAC 80-56

Les quart-temps : 21-13, 23-8, 19-17, 17-18 Les marqueurs : Fougères : Soumaoro 19, Bichard 14, Lebrun 11, Koumba 9, Diop 9, Thomas 5, Choplin 5, Nsimba 4, Bibey 2, Kherzane 2.

BesAC : Falzon 13, Kovac 10, Boyer 10, Jubenot 8, Eliezer-Vanerot 8, Hanck 2, Djedje 2, Magassa1, Maillot.

Heureusement que BesAC a attaqué cette Phase 2 en Poule basse avec de bons acquis, sinon, on serait en plein souci. Certes, rien n'est acquis concernant le maintien, loin de là, mais le résultat à Fougères s'il peut susciter de l'inquiétude, ne doit pas conduire à la panique. Loin de là... A condition que la confiance et l'allant collectif émergent de nouveau et vite.

Si le premier quart-temps avait déjà donné une tendance (21-13), le second fut totalement catastrophique et irréparable. En encaissant un très lourd 19-2 en 7 minutes (21-13, puis 40-15, 17e), le BesAC avait compromis tout espoir de revenir de ce nouveau long périple, victoire en bandoulière.

Les chiffres parlaient d'eux-même à la mi-temps (44-21). La feuille de statistiques clignotait en rouge de toutes parts : 28 % d'adresse générale, 1/13 à 3 pts (17 %), 2/6 aux lancers, 9 balles perdues. Un cauchemar qui allait plus ou moins se poursuivre puisqu'on retrouvait la formation bisontine repoussée à 29 unités 7 minutes après la pause : 56-27.

Un écart qui malgré tout allait se stabiliser. Le BesAC revenait même à 20 longueurs (66-46), puis à 18 (71-53), la soirée se terminant sur un écart substantiel : 80-56.

Inutile de remuer le couteau dans la plaie, mais comment ne pas mettre le doigt là où ça fait mal : 1/22 de réussite à 3 pts pour un misérable pourcentage de 4 % digne du Guiness Book des records, 33 % d'adresse globale et une évaluation collective à 50 contre 104 pour Fougères.

Le capitaine Quentin Hanck boîte bas

Assurément, ce n'était pas le BesAC qu'on aime voir vendredi soir à Fougères face à une équipe qui, somme toute, a fait son match, sans montrer pour autant qu'elle était inaccessible.

Laurent Kleefstra paraissait quelque peu assommé à l'issue des débats : " On n'a pas existé, on n'a rien produit notamment en attaque. On a été zéro ". Il essayait bien sûr de trouver le pourquoi de ce non match : la fatigue des matches à répétition rapprochés, les longs voyages successifs à digérer, la frustration qui dure de ne pas s'être qualifié en Poule haute ? Un peu de tout ça sans doute.

Le coach bisontin avançait aussi une autre explication : " Cette équipe n'a pas de marge. Or Quentin Hanck n'a pu jouer que 13 minutes et sur une jambe, son genou inflammé le faisait trop souffrir. Et je constate que quand on joue avec lui et Ben Kovac, on gagne. Quand l'un des deux manque, on perd. Il faut vite remettre Quentin sur pied ".

Ce samedi ce sont encore 7 heures de minibus qui sont au programme, et dimanche matin, un entraînement est au menu et deux lundi : "Il y a du pain sur la planche. Cette défaite à Fougères va nous mettre fort la pression contre le Pôle France mardi soir au Palais des sports. Mais ce n'est pas le moment de s'énerver dans tous les sens, voire de paniquer. Il faut au contraire rester calmes, essayer de soigner au mieux Quentin le capitaine et se remobiliser ".

Rendez-vous donc mardi 25 mars, 20h, au Palais des sports. L'occasion de voir aussi sous le maillot du Pôle France quelques-uns des meilleurs espoirs du basket français.

