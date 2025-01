Basket : le BesAC défie Andrézeux (2e) mardi soir au Palais des sports

Ce mardi 7 janvier à 20 heures sonnera l'heure de la reprise en Nationale 1, après une trêve hivernale qui dure depuis le 20 décembre dernier. Et pour l'occasion, le BesAC accueillera sur le parquet du Palais des Sports de Besançon, Andrézieux, actuel second du championnat.

Nationale 1 - Phase 1 - Journée 18

À Besançon, BesAC - SCABB Andrézieux

Mardi 7 janvier, 20h, Palais des Sports

Le groupe bisontin : Pouye, Eliezer-Vanerot, Hanck (cap), Magassa, Maillot, Buzer, Berthet, Kovac, Falzon, Boyer, Jubenot, Djedje.

Coach : Laurent Kleefstra.

Assistant : Raphaël Pegeot.

Pour le BesAC qui reste sur une excellente fin d'année 2024 avec 5 victoires en 6 matches et qui a ainsi effectué un spectaculaire redressement après une période automnale délicate, il s'agira de confirmer et de rester sur la même dynamique. Avec, rappelons-le, l'objectif de décrocher au moins la 7e place au terme de la Phase 1, d'assurer ainsi directement son maintien et de participer à la Poule haute en Phase 2.

Un objectif ambitieux, mais tout à fait accessible ! À coup sûr, l'attaque de ce mois de janvier particulièrement chargé (6 matches), sera déterminant.

Sachant que la tâche du BesAC ne sera pas aisée avec, pour démarrer, l'accueil d'une surprenante équipe d'Andrézieux, qui talonne le leader Le Havre et vient d'aligner 5 succès d'affilée. On se souvient qu'à l'aller (08/10), sans Quentin Hanck, Besançon avait été battu après avoir très longtemps résisté, mais en concédant un éclat décisif en toute fin de match (78-64).

De la zone-press permanente

Laurent Kleefstra qui a étudié toutes les facettes de cette équipe andrézienne constate : " Les voir à cette place du classement après 17 journées, peut paraitre surprenant. Mais non ! Ils ne sont pas là par hasard. C'est du très solide, c'est très physique, très bien organisé et les affronter n'est pas facile ".

En fait, Andrézieux a trouvé une véritable identité, défensive notamment, en proposant de la zone-press pendant 40 minutes.

Laurent Kleefstra encore au micro : "Leur but est ainsi d'asphyxier, de ralentir le jeu de l'adversaire. De plus, avec leur défense très agressive qui ne concède que 72 pts en moyenne, ils prennent 10 interceptions par match. et c'est en partie là que résidera la clef du problème : bien gérer la balle, en perdre un minimum. Par ailleurs, il faudra défendre fort pour voler nous aussi des ballons et trouver du jeu de transition rapide ". Le BesAC sait donc à quoi s'attendre notamment face aux extérieurs Montoux, Bouteille, Hyenne, aux intérieurs Sidibé ou Dufeal.

Ben Kovac et Calvin Jubenot en leaders

Il faudra rester sur les standards qui ont si bien fonctionné en décembre : la défense et ses variations bien appliquées, le jeu collectif, l'intensité, l'agressivité et si possible une meilleure gestion de jeu pour éviter trop de pertes de balles, le péché récurrent du BesAC.

Et bien sûr compter sur la réussite offensive derrière les leaders scoreurs que sont Ben Kovac (17,1 pts) et Calvin Jubenot (15,4 pts)

Assurément voilà une balle bagarre en perspective, car ce match vaudra son pesant d'or : une victoire bisontine permettrait au BesAC de poursuivre une excellente série, de s'asseoir un peu mieux sur la 7e place et d'équilibrer le compteur victoires-défaites.

Un triple challenge que le BesAC est prêt à relever, ce mardi, avec l'appui de ses supporters au Palais des sports. Pour eux, une victoire constituerait le plus beau cadeau de ce début d'année 2025 !

(Communiqué)