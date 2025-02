Belfort fête la saint-Valentin : les amoureux invités à écrire des mots d’amour…

Vous venez à peine de finir votre déjeuner et... oh, voilà que votre estomac réclame déjà son prochain festin ! Pas de panique, c’est un classique. Mais rassurez-vous : Anne Salé, coach professionnelle spécialisée dans la gestion des stress à Besançon a décrypté ce mystère pour vous, et la solution est plus simple qu’il n’y paraît.