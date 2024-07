Ce week-end du 28 et 29 juin 2024, le Kickboxing Clairs-Soleils s’est rendu à Dieulouard (54) avec deux combattants juniors pour répondre à l’invitation d'un événement sportif 100% boxe thaïlandaise le "call of muay thaï".

Les deux jeunes se sont illustrés obtenant une victoire pour pour Hamid Berkane et une égalité pour Virgile Voitot. Le coach Josua Donas se dit "très fier" de leurs performances.

Le club est plutôt spécialisé dans le K1, une discipline qui mélange la boxe anglaise et le karaté, mais on y enseigne aussi le Muay thaï ou boxe thaïlandaise ou plus de coups sont autorisés comme les genoux, les coudes, les projections, et les balayages. Ces résultats s’inscrivent dans la continuité du parcours de la saison , notamment avec la Victoire de Imen Bouzelifa en k1 la semaine dernière à Dijon lors du prestigieux Tiger Fight.