Besançon : 45 familles pourront partir en vacances cet été avec l’aide de la Ville et des maisons de quartier

Deux séjours avaient été organisés en 2021, cinq séjours en 2022.

Outre le soutien financier dont elles bénéficient, les familles sont accompagnées dans la constitution des dossiers et la préparation des séjours par les référents familles des maisons de quartier municipales et associatives ayant répondu à l’appel à projet.

Un travail en amont a été opéré entre la Ligue et la Direction Vie des Quartiers afin d’avoir connaissance des différentes possibilités d’aides et des différentes possibilités de départ ou de lieux d’accueil. Le repérage des familles est effectué par les référents des maisons de quartier.

Sur place, un programme d’activité est proposé permettant à la fois de vivre des temps en famille et des temps de répit aux parents grâce à des activités proposées aux enfants.

"Ce projet n’aurait pu avoir lieu sans un partenariat avec l’ensemble des acteurs du territoire et des aides complémentaires - aides VACAF, ticket séjours vacances de la Ville de Besançon, AFL association familiale laïque, Conseil départemental du Doubs -", précise la Ville de Besançon dans un communiqué.

162 personnes partiront en vacances en 2023

Selon une premier bilan de la Ville pour l'été 2023, 45 familles (40 en 2022) soit 162 participants (151 en 2022) issues de quartiers prioritaires de la Ville de Besançon profiteront du dispositif municipal. À noter qu'en moyenne, les familles, monoparentales, couples avec enfant(s), familles nombreuses, doivent régler 10% du séjour.

Ce sont cinq séjours de cinq jours au départ de Besançon (différents lieux de ramassage au besoin) en pension complète (repas, fournitures des draps et linge de toilette, ménage en fin de séjour, taxe de séjour, assurance) qui sont proposés, ainsi que trois séjours accompagnés avec des référents familles aux Moussières (piscine, club enfant-adolescents, construction de cabanes, land art, randonnée journée avec repas "trappeur" ; programme d’activité pour les adultes et familles : rendez-vous toniques (aquagym, remise en forme), des visites locales (fromagerie et autres curiosités régionales), des randonnées découvertes guidées en journée ou demi-journée... ; soirée cabaret, soirée dansante, quiz et jeux divers, balade au coucher de soleil, défis sportifs….

Le dispositif compte également deux séjours accompagnés par un animateur de la ville à Villers-le-Lac (pot d’accueil, accès à la piscine, un programme d’activités sur mesure avec visite d’une ferme et d’une fromagerie, visite de la grotte de Remonot et du Tuyé, visite du cirque de la consolation, balade en calèche).

Infos +

La Ville de Besançon souligne que "l’aide non négligeable de l’Association familiale laïque a permis de subventionner les budgets manquant sans quoi les départs n’auraient pu avoir lieu". Et d'ajouter : "les budgets alloués ont été encore plus conséquents cette année (33 000 € d’aide AFL, 25 000 € en 2022)."

L’aide de la Caisse d’allocations familiales du Doubs représente 25 % du coût global. Elle est plafonnée à 500 € par famille et ne prend pas en compte le transport et les compléments.

L’aide de la Ville de Besançon est l’attribution de Tickets séjours familles (en 2022 : 191 tickets séjours distribués pour 17.358 €).