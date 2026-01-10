Samedi 10 Janvier 2026
Besançon
Politique

Municipales 2026 : Anne Vignot inaugure son local de campagne devant près de 200 personnes

Publié le 10/01/2026 - 18:00
Mis à jour le 10/01/2026 - 18:07

La maire sortante de Besançon et candidate à sa réélection Anne Vignot, a inauguré samedi 10 janvier 2026 son local de campagne pour les élections municipales, situé au 49 Grande rue, en centre-ville. Environ 200 personnes étaient présentes pour l’événement, qui a rassemblé des sympathisants, des militants et plusieurs représentants de partis de gauche et écologistes, dont le Parti socialiste.

L’inauguration a débuté par un quiz animé avant la prise de parole de la tête de liste "Besançon vivante, juste et humaine", suivi d'un temps musical. Dans son discours, Anne Vignot a présenté le local comme une "maison commune", "un lieu ouvert" destiné à accueillir débats, rencontres et échanges avec les habitants tout au long de la campagne.

La candidate a insisté sur l’importance du collectif et du rassemblement des forces de gauche et écologistes. Elle a évoqué les enjeux climatiques, sociaux et démocratiques, qu’elle juge "décisifs" pour les années à venir.

La maire sortante a également mis en avant le bilan et les orientations de la municipalité, notamment en matière de transition écologique, de mobilités, de rénovation énergétique et de qualité de vie, affirmant vouloir poursuivre une "écologie populaire" associant les habitants aux décisions.

Ce local de campagne doit désormais servir de point d’appui pour la mobilisation des militants et l’élaboration du programme en vue du scrutin municipal.

Publié le 10 janvier à 18h00 par Alexane
Municipales 2026

Besançon
Politique

Le Parti socialiste rejoint Anne Vignot : Place publique se retire de l’élection municipale…

Municipales 2026 • Le mouvement social-démocrate Place publique, co-présidé par Raphaël Glucksmann et Aurore Lalucq, a annoncé qu’il ne participera pas à la coalition de gauche conduite par la maire sortante Anne Vignot pour les élections municipales de 2026 à Besançon. Cette coalition devrait, selon le mouvement, s’allier avec La France insoumise au second tour.

municipale 2026 parti socialiste place publique
Publié le 10 janvier à 13h28 par Alexane
Besançon
Politique

Municipales 2026 : Séverine Véziès inaugure son local de campagne rue Battant à Besançon

C’est au tour de Séverine Véziès, candidate de la France insoumise à l’élection municipale de Besançon d’inaugurer sa permanence de campagne située au 62 rue Battant. Avec sa liste d’union populaire et écologique ”Faire mieux pour Besançon”, la candidate souhaite y accueillir les Bisontines et les Bisontins pour les écouter et poursuivre l'élaboration de son programme.

campagne électorale élection municipale inauguration la france insoumise municipale 2026 municipale besançon permanence séverine véziès
Publié le 10 janvier à 09h00 par Alexane
Besançon
Politique

Municipales 2026 : Séverine Véziès dénonce un accord PS-Verts “sans projet” et affirme sa stratégie autonome

La candidate LFI Séverine Véziès (Faire mieux pour Besançon) critique vivement l’accord en cours entre le Parti socialiste et Europe Écologie-Les Verts pour les municipales de mars 2026, dans un communiqué du 8 janvier 2026. Elle le décrit elle aussi comme un "mariage forcé", conclu dans la confusion et sans véritable projet politique partagé.

anne vignot élection municipale europe écologie les verts jean-sébastien leuba la france insoumise municipale 2026 parti socialiste séverine véziès
Publié le 9 janvier à 10h32 par Alexane
Besançon
Politique

Municipale 2026 à Besançon : vers un mariage forcé Leuba-Vignot ?

Le Parti socialiste national a annoncé dans la soirée du jeudi 8 janvier 2026 se rallier à Anne Vignot, maire écologiste sortante, dès le premier tour des élections municipales à Besançon, après avoir initialement annoncé une liste séparée. Un accord national dont le candidat local, Jean-Sébastien Leuba, n’a pas encore eu la preuve écrite et qui reste dans l’attente de cette dernière pour annoncer un "positionnement ferme". 

anne vignot eelv jean-sébastien leuba municipale parti socialiste union
Publié le 9 janvier à 09h20 par Elodie Retrouvey
Besançon
Politique

Face au froid, LFI veut que les logements vides soient réquisitionnés à Besançon

Séverine Vézies, candidate LFI à l’élection municipal de Besançon, a co-signé une tribune publiée ce 8 janvier 2026 sur le site de Médiapart suite à la vague de froid qui sévit en France. Les signataires de cette tribune demandent notamment à ce que les logements vides soient réquisitionnés par l’Etat pour venir en aide aux plus démunis.

froid logement municipale 2026 séverine véziès
Publié le 8 janvier à 17h00 par Hélène L.
Besançon
Politique

Municipale 2026 à Besançon : le PS en passe de s’allier à Anne Vignot ?

Contacté ce 8 janvier 2026, Jean-Sébastien Leuba, candidat investi par le PS pour l’élection municipale de Besançon, confirme une information de Ici Besançon selon laquelle le PS serait sur le point de rejoindre Anne Vignot. Il utilise toutefois du conditionnel en précisant que "ce serait un accord national" dont il n’a pas encore vu le contenu…

anne vignot jean-sébastien leuba municipale 2026
Publié le 8 janvier à 14h28 par Hélène L.

Besançon
