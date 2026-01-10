Municipales 2026 : Anne Vignot inaugure son local de campagne devant près de 200 personnes

La maire sortante de Besançon et candidate à sa réélection Anne Vignot, a inauguré samedi 10 janvier 2026 son local de campagne pour les élections municipales, situé au 49 Grande rue, en centre-ville. Environ 200 personnes étaient présentes pour l’événement, qui a rassemblé des sympathisants, des militants et plusieurs représentants de partis de gauche et écologistes, dont le Parti socialiste.

L’inauguration a débuté par un quiz animé avant la prise de parole de la tête de liste "Besançon vivante, juste et humaine", suivi d'un temps musical. Dans son discours, Anne Vignot a présenté le local comme une "maison commune", "un lieu ouvert" destiné à accueillir débats, rencontres et échanges avec les habitants tout au long de la campagne.

La candidate a insisté sur l’importance du collectif et du rassemblement des forces de gauche et écologistes. Elle a évoqué les enjeux climatiques, sociaux et démocratiques, qu’elle juge "décisifs" pour les années à venir.

La maire sortante a également mis en avant le bilan et les orientations de la municipalité, notamment en matière de transition écologique, de mobilités, de rénovation énergétique et de qualité de vie, affirmant vouloir poursuivre une "écologie populaire" associant les habitants aux décisions.

Ce local de campagne doit désormais servir de point d’appui pour la mobilisation des militants et l’élaboration du programme en vue du scrutin municipal.