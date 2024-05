BesanÃ§on cÃ©lÃ¨bre les 60 ans de prÃ©sence du 19e rÃ©giment du gÃ©nie

Cela fait 60 ans que le 19e régiment du génie est présent à Besançon. Pour l’occasion du 23 mai au 10 juin 2024 et en partenariat avec la Ville de Besançon, plusieurs temps forts sont prévus. Challenges sportifs, expositions, courses d’orientation et cérémonies, zoom sur ces festivités.

Challenge sportif

Pour les amateurs de crossfit (et les autres !) un challenge de sport sera proposé le jeudi 23 mai 2024 dans le quartier maréchal Joffre.

Renseignements au 03 70 27 66 14

Expositions des 60 ans

De 8h à 18h les 24, 25 et 26 mai 2024 au Centre Diocésain les visiteurs pourront visiter librement une exposition retraçant l’histoire du régiment et des 60 ans de présence à Besançon.

Assaut de la Citadelle au profit des blessés de l’armée de Terre

Des courses d’orientations sont prévues le 25 mai 2024 de 8h à 18h pour les enfants et les adultes au profit de Terre Fraternité et de l’ANFM (Association Nationale de Femmes de Militaires). Les départs auront lieu de 9h à 11 heures, toutes les 30 minutes à la Gare d’Eau, espace sur lequel sera implanté le village d’animations ouvert entre 13 et 18 heures : concert, tombola, structures gonflables, restauration et exposition des savoir-faire du régiment.

5 € par personnes, gratuit pour les – de 12 ans

Inscriptions en ligne ou sur place

Exposition OPEX Mémoires combattantes et engagement française en opérations extérieures

Du mardi 21 mai au samedi 1er juin de 10h à 12h et de 13h30 à 18h (hors dimanche), la Ville de Besançon accueille à l’Hôtel de Ville l’exposition "OPEX Mémoires combattantes et engagement française en opérations extérieures" de l’Office Départemental des anciens combattants et victimes de guerre.

Entrée libre

Cérémonie de passation de commandement du 19e régiment du génie

À la fin de ces quelques jours de fête la Ville de Besançon annonce "la passation de commandement du 19e régiment du génie, entre le Colonel Clin quittant et le Colonel Torrent, prenant le commandement". Cette passation aura lieu à la Citadelle de Besançon le lundi 10 juin 2024 à 10h. De même, la Ville de Besançon insiste sur le lien des habitants de Besançon avec les 1.700 militaires du 19e régiment du génie, qui sont eux aussi citoyens de la ville.