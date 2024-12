Besançon : la Ville souhaite simplifier les démarches pour accéder au centre-ville

Dans une volonté de simplification des démarches, la Ville de Besançon propose une nouvelle solution "simple et rapide" en ligne qui vise à faciliter les demandes d’accès en voiture au centre-ville pour les ayants droit.

La nouvelle procédure ne s’adresse qu’aux résidents, commerçants et détenteurs d’un stationnement privatif situés dans la Boucle ou le quartier Battant. Pour effectuer une nouvelle demande ou renouveler un accès existant, il suffit désormais de se rendre sur le site de la Ville de Besançon : grandbesancon.fr/demarche-administrative/acceder-au-centre-ville et de remplir le formulaire en ligne prévu à cet effet. La démarche est rapide et simple à réaliser.

Les usagers qui préfèrent un accueil physique auront aussi la possibilité se déplacer :

Pour toute nouvelle demande : à la direction Voirie de Grand Besançon Métropole, (6h rue Mégevand) du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h00.

: à la direction Voirie de Grand Besançon Métropole, (6h rue Mégevand) du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h00. Pour tout renouvellement ou changement de véhicule : à l’agence Ginko Mobilités (place de la Révolution) du lundi au vendredi de 9h00 à 18h.

Dans tous les cas, les justificatifs à fournir restent inchangés :

Pour les habitants : carte grise du véhicule et justificatif de domicile.

: carte grise du véhicule et justificatif de domicile. Pour les commerçants : carte grise du véhicule et extrait Kbis.

La Ville rappelle dans son communiqué que le système de bornes d’accès fonctionne par des caméras qui lisent les plaques d’immatriculation des véhicules autorisés, permettant un accès fluide, simple et rapide au centre-ville. "Ce dispositif innovant, développé à Besançon, inspire aujourd’hui plusieurs autres villes françaises" précise encore la municipalité.