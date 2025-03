Besançon : le groupe Génération·s appelle les oppositions au conseil municipal à présenter des “contre-budgets”

Dans un contexte où la confiance des citoyens dans les institutions peut être mise à l'épreuve, le Groupe Génération·s, Social, Ecologie, Démocratie appelle à une plus grande transparence budgétaire et invite les oppositions au conseil municipale de Besançon à ”assumer leurs choix financiers en proposant des contre-budgets” dans un communiqué du 27 mars 2025.

Dans son communiqué, le Groupe Génération·s met en avant l'importance du budget municipal, qu'il qualifie de "part essentielle de la vie quotidienne des habitants". Selon lui, ce budget détermine les "priorités politiques, l'affectation des ressources aux différents services publics et, ainsi, les choix qui impacteront durablement la vie des Bisontines et Bisontins".

Cependant, le Groupe Génération·s critique le manque de propositions concrètes de la part des oppositions, qui se contenteraient de "slogans, des annonces toutes prêtes, sans vision globale et sans équilibre budgétaire".

Des grands projets sans clarté financière ?

Le communiqué revient sur plusieurs projets qui ont marqué le mandat tels que Terra Vesontio, l'Arena, Port Citadelle. Le groupe faisant partie de la majorité reproche aux oppositions de critiquer ces initiatives sans présenter de "budgets dans le détail aux Bisontin·e·s".

Pour renforcer la transparence, le groupe revendique plusieurs actions mises en place telles que la présentation en conseil municipal des Tranches annuelles (TA), la formation chaque année des instances habitantes aux enjeux budgétaires et la diffusion de nos Orientations Budgétaires dans un document Facile à Lire et à Comprendre (FALC) et la traduction des débats budgétaires en langue des signes.

Un appel aux oppositions pour des contre-budgets

Alors que les élections municipales de 2026 commencent à apparaître dans le débat public, le Groupe Génération·s lance un ”défi” aux oppositions : "nous appelons les groupes d'opposition à la présentation de contre-budgets municipaux, véritables outils de transparence et de contrôle des citoyen·ne·s".

Le communiqué souligne que depuis 2020, "les oppositions ont annoncé plus de 150 millions d'euros de projets" sans indiquer comment financer ces dépenses. "En cinq ans, jamais les oppositions n'ont assumé de dire à quoi ces choix les amèneraient à renoncer ni quel serait l'impact de ces annonces sur les services municipaux".

Une participation citoyenne renforcée

Le Groupe Génération·s affirme vouloir associer davantage les citoyens aux décisions budgétaires. "C'est dans cet esprit que nous avons mis en place, depuis trois ans, le Budget participatif, qui donne aux Bisontines et aux Bisontins les clés pour décider chaque année d'une partie du budget d'investissement de la ville".

Le communiqué rappelle aussi l'initiative de financement participatif pour la future Maison des Femmes de Besançon, visant à impliquer directement les habitants dans la réalisation de projets d'intérêt général.

"Assumer ses choix politiques"

Le Groupe Génération·s conclut en réaffirmant son appel aux oppositions : "Nous demandons donc une nouvelle fois à l'ensemble des oppositions municipales de faire preuve d'ambition démocratique en proposant la présentation de contre-budgets". "Ce n'est qu'en confrontant nos idées que les Bisontines et Bisontins pourront faire leur choix, en conscience", insiste le groupe.