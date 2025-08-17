Besançon : Le "Ticket Départ en Voyage" pour aider les jeunes à partir en vacances

Dans un communiqué reçu ce jeudi 14 août 2025, la Ville de Besançon annonce le lancement d'un nouveau dispositif pour aider les jeunes Bisontins de 15 à 25 ans dans leurs projets de vacances : le Ticket Départ en Voyage.

Un dispositif qui vise "à encourager la mobilité, l’autonomie et l’inclusion sociale des jeunes, en leur apportant un soutien concret pour franchir le pas du premier départ ", apprend-on dans le communiqué de la Ville de Besançon. Cette aide se destine aux jeunes Bisontins qui n'ont pas l'habitude de partir en vacances, que ce soit en autonomie ou dans le cadre d'un séjour encadré.

Un accompagnement personnalisé et une aide financière pour aider les jeunes à réaliser leurs projets de voyage

Le dispositif "Ticket Départ en Voyage" inclut une aide financière pouvant atteindre 200 euros. Elle contribue aux frais liés au voyage, notamment les frais de transport, d'hébergement et d'activités. Ce dispositif comprend également un accompagnement personnalisé, dont l'objectif est "de construire et de formaliser le projet de départ."

Les jeunes qui bénéficient de ce dispositif peuvent aussi profiter d'un suivi tout au long de la construction de leurs projets via le Tiers Lieu Jeunesse et les Maisons de Quartiers.

Ces partenaires jeunesse, auxquels s'ajoutent les points Info jeunesse et diverses structures associatives, réalisent un véritable travail de proximité avec la Ville afin d'accompagner les jeunes de Besançon. Les référents jeunesse, quant à eux, jouent un rôle central dans la concrétisation des différents projets : "en lien direct avec les jeunes, ils sont les premiers interlocuteurs pour relayer l’information, repérer les potentiels bénéficiaires, les orienter et les accompagner dans la construction et la réalisation de leur dossier de candidature."

Une initiative "en faveur de l'égalité des chances et du droit aux vacances"

En mettant en place ce dispositif, la Ville de Besançon met une fois de plus en avant "son engagement en faveur de l’égalité des chances et du droit aux vacances pour toutes et tous."

Dans son communiqué, la Ville précise que "ce dispositif s’inscrit dans les suites de la consultation jeunesse « Ici C’est Besac ! ». Et ce nouveau « Ticket » vient compléter les autres Tickets Loisirs Vacances de la Ville (séjours en centres de vacances, séjours familles, accueils de loisirs, sports, culture et jeunes BAFA/BAFD,) et le CLAP – Comité Local d’Aide aux Projets des jeunes « Energie Jeune » avec le réseau Info Jeunes."

Info +

Pour en savoir plus sur les objectifs, les conditions d'éligibilité et l'inscription au dispositif, rendez-vous sur le site web de la Ville de Besançon.