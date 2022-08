Besançon : obtention d’un 4e laurier du label Ville active et sportive

Ce jeudi 25 août, Besançon a obtenu son 4e laurier du label « Ville active et sportive ». La ville fait donc partie des 24 plus actives et sportives de France sur un total de plus de 607 villes labélisées.

Selon la ville, ce label a pour objectif de "valoriser les villes qui portent des actions et des politiques sportives cohérents et la promotion des activités physiques accessibles au plus grand nombre, tout au long de la vie" . L’obtention de celui-ci a été rendu possible d’après un communiqué de la ville grâce aux :

équipements sportifs mis à la disposition des clubs et des pratiquants libres

aux projets d’animation, de découverte, d’initiation ou de perfectionnement sportif portés par l’ensemble des acteurs et accompagnés par la Ville de Besançon ;

au travail quotidien des clubs et associations sportives, à la mobilisation de leur dirigeants, salariés et bénévoles pour faire du sport un marqueur fort de notre territoire.

La Ville de Besançon fait ainsi partie d’un "réseau fort et dynamique au sein duquel il est possible de valoriser les initiatives, échanger sur les différentes problématiques du sport et partager les bonnes expériences pour accroître encore la pratique d’une activité physique et sportive régulière par l’ensemble des populations, au plan local et national".