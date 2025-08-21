Jeudi 21 Août 2025
Alerte Témoin
Besançon
Politique

Besançon : un drapeau blanc érigé en symbole de paix devant la mairie

Publié le 21/08/2025 - 15:06
Mis à jour le 21/08/2025 - 15:14

VIDÉO • Ce jeudi 21 août 2025 à 13h30, Anne Vignot, maire de la ville de Besançon, a hissé le drapeau blanc, symbole universel de paix, sur l’esplanade des droits de l’homme. Cet acte humaniste vise à exprimer la solidarité envers les populations touchées par les conflits dans le monde, notamment à Gaza, en Ukraine et en République Démocratique du Congo.

Lundi 23 juin dernier, Anne Vignot avait fait installer un drapeau palestinien pour "dénoncer un massacre et soutenir un peuple affamé". Toutefois, après une saisine par Rémi Bastille, préfet du Doubs, cette installation avait été retirée suite à une décision du tribunal administratif qui estimait que le drapeau portait "gravement atteinte au principe de neutralité des services publics".

Aujourd’hui, Vignot a choisi d’ériger un drapeau blanc, aux côtés des drapeaux ukrainiens, français et européen, car il s’agit d’un symbole universel de cessez-le-feu et de paix. Par ce geste, elle rend hommage et exprime son soutien aux "peuples opprimés de Palestine, Ukraine, et République Démocratique du Congo".

anne vignot drapeau guerre en Ukraine paix palestine politique internationale

Publié le 21 aout à 15h06 par Salomé F. • Membre
DOUBS (25)
Nature Politique

Annulation des comices du Doubs : une décision “responsable” selon Géraldine Grangier

Jeudi 14 août 2025, la fédération départementale du Doubs a annoncé l’annulation complète des 20 comices de l’année, en raison de la dermatose nodulaire bovine qui sévit en Savoie. Géraldine Grangier, députée Rassemblement national de la 4e circonscription du département, qualifie cette décision de "responsable et guidée par le bon sens sanitaire". 

comice géraldine grangier maladie bovine
Publié le 18 aout à 16h02 par Salomé F. • Membre
Besançon
Politique Santé

Canicule et polluants atmosphériques : Alternatiba dénonce le “combo macabre de nos étés”

Dans un communiqué reçu ce mercredi 13 août 2025, le mouvement écologiste Alternatiba alerte sur le "combo macabre" généré par la vague de chaleur actuelle et les polluants atmosphériques. Il met aussi en avant la nécessité de "conduire les politiques publiques vers plus de responsabilité", notamment en ce qui concerne les transports.

alternatiba Besançon qualité de l'air
Publié le 14 aout à 17h58 par Eddy R.
Dijon
Politique Société

Censure de la loi Duplomb : les agriculteurs dénoncent le maintien de la vente d’acétamipride aux particuliers

Ce jeudi 14 août 2025, selon les informations de l'AFP, des agriculteurs bourguignons et alsaciens ont dénoncé la poursuite de la vente aux particuliers de produits contenant du pesticide acétamipride, malgré la récente censure de la loi Duplomb par le Conseil d'État.

acétamipride jeunes agriculteurs loi duplomb
Publié le 14 aout à 17h08 par Eddy R.
Besançon
Politique

Municipales 2026 : Jacques Ricciardetti candidat RN à la mairie de Besançon

Après une première annonce le 24 juin 2025, l’élu du Rassemblement National Jacques Ricciardetti a officiellement acté sa candiadature pour la prochaine élection municipale de Besançon en mars 2026 par le biais d’un communiqué réagissant à l’accueil à Besançon d’une partie des migrants délogés de l’Hôtel de Ville de Paris. 

élections municipales jacques ricciardetti municipale 2026 rassemblement national
Publié le 13 aout à 16h49 par Elodie Retrouvey
DOUBS (25)
Culture Politique

No Logo Festival à Ornans en 2026 : Jacques Ricciardetti émet quelques réserves

Le No Logo Festival, rendez-vous musical incontournable en Franche-Comté, s’apprête à écrire un nouveau chapitre de son histoire. Alors que l’événement, salué pour son rayonnement culturel et ses retombées économiques, pourrait poser ses valises dans la vallée d’Ornans en août 2026, l’élu régional RN Jacques Ricciardetti appelle à la prudence. Entre contraintes environnementales, enjeux logistiques et incertitudes politiques, il invite à une réflexion de long terme avant de sceller l’avenir du festival dans ce site classé Natura 2000.

conseil municipal environnement festival no logo jacques ricciardetti musique rassemblement national
Publié le 11 aout à 18h00 par Alexane
DOUBS (25)
Politique Social

Service national et retraite : Matthieu Bloch interpelle le ministre des Armées

Le député de l'Union des droites pour la République (UDR) du Doubs, Matthieu Bloch, a adressé une question écrite début août 2025 au ministre des Armées au sujet des modalités de prise en compte du service national dans le calcul des droits à la retraite. Il alerte sur des règles qu’il juge injustes et appelle à leur réexamen.

les républicains matthieu bloch retraites service national
Publié le 11 aout à 16h44 par Alexane
Besançon
Politique

Municipales 2026 à Besançon : Éric Delabrousse désigné chef de file d’Horizon(s)

Éric Delabrousse, professeur de médecine, chef du pôle imagerie du CHRU de Besançon, a été désigné officiellement chef de file pour l’élection municipale de 2026 à Besançon. Accompagné de Karima Rochdi, conseillère municipale, il porte les couleurs d’Horizons, mouvement fondé par l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. À cette occasion, il a présenté le slogan de sa campagne ”Besançon mérite mieux !” et les grandes lignes d’un programme élaboré à partir d’une consultation citoyenne menée ces derniers mois.

Éric Delabrousse horizons karima rochdi municipale 2026 municipale besançon
Publié le 7 aout à 18h00 par Alexane
Besançon
Politique

Municipales 2026 à Besançon : Ludovic Fagaut reçoit l’investiture officielle des Républicains

Passée presque inaperçue, l’investiture de Ludovic Fagaut par Les Républicains pour les élections municipales de 2026 à Besançon est pourtant bien officielle. C’est en juillet dernier que le conseiller municipal d’opposition a été désigné par sa formation politique pour porter les couleurs du parti lors du scrutin prévu en mars 2026.

besancon maintenant les républicains ludovic fagaut municipale 2026
Publié le 7 aout à 17h40 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Politique

Le 5 septembre, la Région Bourgogne Franche-Comté aura un nouveau ou nouvelle président(e)

La présidente de la Région Bourgogne Franche-Comté a décidé de démissionner après 17 ans à la tête du territoire franc-comtois, puis bourguignon franc-comtois depuis 2016. L’élection de la nouvelle présidente ou du nouveau président se tiendra le 5 septembre 2025 lors du conseil régional de rentrée.

élection region bourgogne franche-comte
Publié le 6 aout à 17h30 par Alexane

Insolite - Un nid de martin pécheur observé à Besançon

