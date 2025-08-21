Besançon : un drapeau blanc érigé en symbole de paix devant la mairie

VIDÉO • Ce jeudi 21 août 2025 à 13h30, Anne Vignot, maire de la ville de Besançon, a hissé le drapeau blanc, symbole universel de paix, sur l’esplanade des droits de l’homme. Cet acte humaniste vise à exprimer la solidarité envers les populations touchées par les conflits dans le monde, notamment à Gaza, en Ukraine et en République Démocratique du Congo.

Lundi 23 juin dernier, Anne Vignot avait fait installer un drapeau palestinien pour "dénoncer un massacre et soutenir un peuple affamé". Toutefois, après une saisine par Rémi Bastille, préfet du Doubs, cette installation avait été retirée suite à une décision du tribunal administratif qui estimait que le drapeau portait "gravement atteinte au principe de neutralité des services publics".

Aujourd’hui, Vignot a choisi d’ériger un drapeau blanc, aux côtés des drapeaux ukrainiens, français et européen, car il s’agit d’un symbole universel de cessez-le-feu et de paix. Par ce geste, elle rend hommage et exprime son soutien aux "peuples opprimés de Palestine, Ukraine, et République Démocratique du Congo".