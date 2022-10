Besançon : un recrutement professionnel en jogging et basket

Ce jeudi 6 octobre, au stade Léo Lagrange, Pôle Emploi Besançon a organisé un recrutement inédit entre candidats et employeurs. L’opération visait à favoriser les échanges dans un stade lors de pratiques sportives plutôt que dans un cadre de travail formel.

Proposé pour la première fois à Besançon, "du stade vers l’emploi" est une opération de recrutement permettant de favoriser la rencontre entre candidats et employeurs dans un stade d’athlétisme et sans savoir dans un premier temps qui est candidat et qui est employeur.

"On leur a dit : aujourd’hui, pas de CV !" explique Christophe Suriano, conseiller Pôle Emploi. L’idée étant, dans un premier temps de "se concentrer sur le savoir-être de la personne. Quelles sont ses qualités, sa motivation, si elle est dynamique, si elle aime travailler en équipe etc." Les candidats ont ainsi pu démontrer leur motivation et leurs qualités lors d'activités sportives autours de l'athlétisme.

Les qualités comportementales avant le savoir-faire professionnel

Candidats comme recruteurs ont joué le jeu. Ne sachant pas qui était qui, les compétences de chacun ont cette fois pris le dessus sur les savoir faire professionnels. "Chacun fait un pas vers l’autre en acceptant de mouiller le maillot… c’est le cas de le dire !" concluait Christophe Suriano satisfait du bilan de cette opération qui pourrait être renouvelée dans l’avenir.

Les activités sportives ont été suivies d’un déjeuné partagé et enfin d’un job dating au cours duquel l’anonymat était cette fois levé. Les secteurs de recrutement proposés étaient nombreux et variés allant du bâtiment, à la santé ou encore la restauration.