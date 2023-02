Biathlon : le programme des championnats du monde avec quatre Francs-Comtois parmi les Bleus

Le relais mixte ouvrira ces mondiaux dès mercredi 8 février avec Julia Simon, Anaïs Chevalier-Bouchet, Quentin Fillon Maillet et Émilien Jacquelin. Le quatuor argenté des Jeux de Pékin il y a un an. La Franc-Comtoise Lou Jeanmonnot est remplaçante avec Fabien Claude.

Vainqueur de la poursuite de Coupe du monde l’an passé et quasiment intouchable en 2022, le Jurassien Quentin Fillon Maillet connaît déjà bien Oberfof mais éprouve des difficultés en ce début de saison. Le natif de Champagnol ne cache pas son envie de changement et espère rebondir en Allemagne. "J'essaie de retrouver les sensations que j'ai eues aux JO l'année dernière, de m'en inspirer pour arriver guerrier et en ayant cette confiance", a évoqué le quintuplé médaillé olympique de Pékin (deux or et trois argent), "je sens que je suis sur la bonne voie. Je retrouve ce plaisir, je suis content d'être ici, j'ai envie que ça démarre".

Fillon Maillet, de retour à son niveau ?

Loin de s'apitoyer sur son sort, le Franc-Comtois espère rapidement retrouver le chemin des podiums, "je ne suis pas le genre de mec à ruminer tout le temps ce qui s'est passé. Il y a de belles choses à faire malgré le début de saison compliqué", estime Fillon Maillet, en quête à Oberhof du seul or qui manque à son palmarès.

On notera également la présence de trois Doubiens chez les Bleus avec Lou Jeanmonnot, Caroline Colombo et Oscar Lombardot qui participeront à leurs premiers championnats du monde.

Le programme complet des Mondiaux de Biathlon à Oberhof

Mercredi 8 février

14h45 : relais mixte

Vendredi 10 février

14h30 : sprint femmes

Samedi 11 février

14h30 : sprint hommes

Dimanche 12 février

13h25 : poursuite femmes

15h30 : poursuite hommes

Mardi 14 février

14h30 : individuel hommes

Mercredi 15 février

14h30 : individuel femmes

Jeudi 16 février

15h10 : relais mixte simple

Samedi 18 février

11h45 : relais hommes

15h : relais femmes

Dimanche 19 février

12h30 : mass start hommes

15h15 : mass start femmes

(avec AFP)