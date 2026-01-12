Lundi 12 Janvier 2026
Alerte Témoin
France
Politique

Bientôt de nouvelles élections législatives ?

Publié le 12/01/2026 - 15:34
Mis à jour le 12/01/2026 - 14:59

C’est en tout cas l’hypothèse formulée par le Premier ministre Sébastien Lecornu qui a demandé au ministère de l’Intérieur de de préparer d’éventuelles élections législatives aux mêmes dates que les municipales. Pourquoi ? On fait le point…

© Capture écran Youtube Assemblée nationale
© Capture écran Youtube Assemblée nationale

Le scénario de la dissolution n’est pas exclu. En cause ? Deux motions de censures déposées par le Rassemblement Nationale et La France Insoumise à propos du Mercosur. Si l’une des deux étaient adoptées mardi ou mercredi à l’Assemblée, le gouvernement serait donc purement censurée et sera suivie d’une dissolution.

Si tel est le cas, il se pourrait bien que les élections municipales soient couplées avec des élections législatives.

Coup de force ou de bluff de Sébastien Lecornu, dans tous les cas, le Premier ministre a dénoncé des "postures cyniques partisanes" qui "retardent les discussions budgétaires".

De son côté, la France Insoumise a exprimé son mécontentement : "Si le Premier ministre croit qu'il nous menace, il se trompe (...) Pour nous, le vote populaire, ce n'est pas une menace."

Publié le 12 janvier à 15h34 par Hélène L.
Politique

Bourgogne-Franche-Comté
Politique

Sondage – Comptez-vous aller voter aux élections municipales 2026 ?

Les élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars 2026. Les alliances se sont resserrées et la campagne commence bel et bien à l’approche du premier tour… Reste encore à avoir les programmes complets des candidats.. Et vous ? Comptez-vous aller voter aux prochaines élections municipales ? C’est notre sondage de la semaine.

Publié le 12 janvier à 15h01 par Hélène L.
DOUBS (25)
Politique

Élections municipales 2026 : dépôt des listes en préfecture au plus tard le 26 février

Dans le cadre des élections municipales et communautaires prévues les 15 et 22 mars 2026, la préfecture du Doubs rappelle que la date limite de dépôt des listes de candidats pour le premier tour est fixée au jeudi 26 février 2026. Dans le Doubs, cette échéance est définie par l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2025, qui précise les dates et modalités des déclarations de candidatures dans le département.

Publié le 11 janvier à 17h55 par Alexane
Besançon
Politique

Municipales à Besançon : Allenbach évoque une alliance entre Fagaut et le RN au second tour

Dans un communiqué du 10 janvier 2026, Jean-Philippe Allenbach, président du Mouvement Franche-Comté, expose une stratégie mettant en avant l’hypothèse d’un rapprochement entre Ludovic Fagaut et le Rassemblement national dans le cas où Anne Vignot s'allierait avec La France insoumise au second tour.

Publié le 11 janvier à 16h21 par Alexane
JURA (39)
Politique

Le ministre de la Transition écologique en déplacement dans le Jura le 12 janvier

Mathieu Lefèvre, ministre délégué chargé de la Transition écologique, se rendra dans le Jura le lundi 12 janvier 2026. Ce déplacement est consacré à la mise en œuvre des politiques publiques de transition écologique dans les territoires, notamment à travers les dispositifs du Fonds vert et du Fonds chaleur.

Publié le 11 janvier à 08h30 par Alexane
Besançon
Politique

Municipales 2026 : Anne Vignot inaugure son local de campagne devant près de 200 personnes

La maire sortante de Besançon et candidate à sa réélection Anne Vignot, a inauguré samedi 10 janvier 2026 son local de campagne pour les élections municipales, situé au 49 Grande rue, en centre-ville. Environ 200 personnes étaient présentes pour l’événement, qui a rassemblé des sympathisants, des militants et plusieurs représentants de partis de gauche et écologistes, dont le Parti socialiste.

Publié le 10 janvier à 18h00 par Alexane
Besançon
Politique

Le Parti socialiste rejoint Anne Vignot : Place publique se retire de l’élection municipale…

Municipales 2026 • Le mouvement social-démocrate Place publique, co-présidé par Raphaël Glucksmann et Aurore Lalucq, a annoncé qu’il ne participera pas à la coalition de gauche conduite par la maire sortante Anne Vignot pour les élections municipales de 2026 à Besançon. Cette coalition devrait, selon le mouvement, s’allier avec La France insoumise au second tour.

Publié le 10 janvier à 13h28 par Alexane
Besançon
Politique

Municipales 2026 : Séverine Véziès inaugure son local de campagne rue Battant à Besançon

C’est au tour de Séverine Véziès, candidate de la France insoumise à l’élection municipale de Besançon d’inaugurer sa permanence de campagne située au 62 rue Battant. Avec sa liste d’union populaire et écologique ”Faire mieux pour Besançon”, la candidate souhaite y accueillir les Bisontines et les Bisontins pour les écouter et poursuivre l'élaboration de son programme.

Publié le 10 janvier à 09h00 par Alexane
Besançon
Politique Société

Entre inquiétudes mondiales et humour local, le préfet du Doubs présente ses vœux

À l’occasion de la cérémonie des vœux à la préfecture, le préfet du Doubs, Rémi Bastille, a dressé un bilan de l’année 2025 et présenté les grandes priorités de l’État pour 2026. Comme à son habitude, il a aussi glissé une touche d’humour et de légèreté, bienvenue ”dans une période qui en manque singulièrement” , dans un contexte international tendu.

Publié le 9 janvier à 11h40 par Alexane
Besançon
Politique

Municipales 2026 : Séverine Véziès dénonce un accord PS-Verts “sans projet” et affirme sa stratégie autonome

La candidate LFI Séverine Véziès (Faire mieux pour Besançon) critique vivement l’accord en cours entre le Parti socialiste et Europe Écologie-Les Verts pour les municipales de mars 2026, dans un communiqué du 8 janvier 2026. Elle le décrit elle aussi comme un "mariage forcé", conclu dans la confusion et sans véritable projet politique partagé.

Publié le 9 janvier à 10h32 par Alexane
Besançon
Politique

Municipale 2026 à Besançon : vers un mariage forcé Leuba-Vignot ?

Le Parti socialiste national a annoncé dans la soirée du jeudi 8 janvier 2026 se rallier à Anne Vignot, maire écologiste sortante, dès le premier tour des élections municipales à Besançon, après avoir initialement annoncé une liste séparée. Un accord national dont le candidat local, Jean-Sébastien Leuba, n’a pas encore eu la preuve écrite et qui reste dans l’attente de cette dernière pour annoncer un "positionnement ferme". 

Publié le 9 janvier à 09h20 par Elodie Retrouvey

