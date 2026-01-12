Bientôt de nouvelles élections législatives ?

C’est en tout cas l’hypothèse formulée par le Premier ministre Sébastien Lecornu qui a demandé au ministère de l’Intérieur de de préparer d’éventuelles élections législatives aux mêmes dates que les municipales. Pourquoi ? On fait le point…

Le scénario de la dissolution n’est pas exclu. En cause ? Deux motions de censures déposées par le Rassemblement Nationale et La France Insoumise à propos du Mercosur. Si l’une des deux étaient adoptées mardi ou mercredi à l’Assemblée, le gouvernement serait donc purement censurée et sera suivie d’une dissolution.

Si tel est le cas, il se pourrait bien que les élections municipales soient couplées avec des élections législatives.

Coup de force ou de bluff de Sébastien Lecornu, dans tous les cas, le Premier ministre a dénoncé des "postures cyniques partisanes" qui "retardent les discussions budgétaires".

De son côté, la France Insoumise a exprimé son mécontentement : "Si le Premier ministre croit qu'il nous menace, il se trompe (...) Pour nous, le vote populaire, ce n'est pas une menace."