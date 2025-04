BientÃ´t un parc photovoltaÃ¯que au milieu des brebis Ã  Baume-les-Dames ?

Le site d’étude, d'environ 11 hectares, est une prairie pâturée par des ovins, située au nord-ouest de Baume-les-Dames, à proximité de l'autoroute A36 "?la Comtoise". Ce terrain, excentré et non visible du centre-bourg "offre des conditions idéales pour l'intégration d'un parc agrivoltaïque", explique BayWa r.e., entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables en charge du parc.

Elle précise que "la production annuelle estimée est de 9,744 GWh", ce qui correspond à la "consommation électrique, chauffage inclus, d'environ 2 200 foyers".

Plusieurs études menées

Depuis l'identification du site en 2022, plusieurs étapes ont été franchies comme des rencontres avec les propriétaires exploitants et les élus locaux, le lancement des premières études techniques et environnementales(au printemps-été 2023), le recueil des avis et recommandations des services de l’Etat.

Enfin, les habitants auront l’occasion d’exprimer leur avis sur le projet lors d’une enquête publique qui aura lieu pendant l’instruction. Sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires, le parc agrivoltaïque pourrait être mis en service à l’horizon 2029. Le dépôt de la demande de permis de construire est prévu en avril 2025.