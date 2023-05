Bientôt une nouvelle formation de crémier-fromager à l'Enilbio de Poligny

"Cette nouvelle formation s’adresse à tout ceux qui ont une appétence pour la vente et le conseil, qui souhaitent découvrir et partager l’univers passionnant des fromages", explique l'Enilbio de Poligny.

Avec 135 ans d’expérience dans la fabrication des fromages et tout un éventail de formations proposées, il ne manquait plus qu’un cursus diplômant en vente & conseil en crémerie-fromagerie sur la carte des formations de l’école.

Pour pouvoir l’intégrer, il faudra être titulaire d’un diplôme de niveau 3 ou 4 (CAP, BAC, etc). La formation sera proposée au sein de l’ENILBIO de Poligny. Elle durera un an, en alternance, avec des cycles de formation dispensées sur le campus jurassien et des cycles en entreprise.



Quels sont les débouchés ?



À l’issue, les diplômés pourront prétendre à des postes au rayon fromages des hypermarchés, au sein de magasins spécialisés, mais aussi en restauration commerciale (restaurant, bar à fromage ou à vin par exemple) ou en vente itinérante sur les marchés. Ce parcours peut être également une première étape en vue de créer sa propre entreprise.??La nouvelle formation de crémier-fromager vise à transmettre aux élèves un savoir-faire spécifique, dont voici quelques compétences :



l ’approvisionnement, le stockage et la mise en valeur des fromages,



les soins aux fromages (affinage) ,



l ’élaboration de produits laitiers,



la vente en restaurant,



l ’organisation de l’espace de vente,



la commercialisation et le service aux clients.

Ce parcours de formation est accessible dans le cadre de l’apprentissage et des dispositifs de formation professionnelle continue (CPF, contrat de professionnalisation, dispositif en faveur des demandeurs d’emploi…). Il permet de valider les blocs de compétences professionnelles du CAP crémier-fromager.

Infos +

Enilbio Poligny, Rue de Versailles à Poligny