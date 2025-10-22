Bocuse d’Or : le chef franc-comtois Vivien Sonzogni remporte la deuxième place

Le Bocuse d’or France 2025 s’est déroulé mardi 21 octobre 2025 à la Maison de la Mutualité à Paris. Six candidats étaient en compétition dont Vivien Sonzogni, ancien chef du restaurant Le Parc à Besançon et actuel propriétaire de la Table du Grapiot à Pupillin.

Les six candidats en compétition pour remporter le Bocuse d'Or 2025 étaient :

Maxence Baruffaldi, chef exécutif au Campus de Groisy, en Haute-Savoie, avec Ciara Charmot en tant que commis officiel et Édouard Loubet en tant que coach. Pour l’anecdote, le duo Maxence Baruffaldi-Édouard Loubet a déjà été aperçu au Bocuse d’Or France, lors de l’édition 2023, avec des rôles inversés : Maxence en tant que coach et Édouard en tant que candidat. Avec à la clé une troisième place.

Teddy Bidaux, de l’hôtel-restaurant Garenne, à Livron-sur-Drôme (Drôme), qui découvre le concours, avec à ses côtés Anthony Rafaitin, son sous-chef qui occupe le rôle de coach, le commis officiel Arthur Fauriel, qui travaille également chez Garenne.

Gaëtan Gentil, chef du restaurant étoilé Prairial, à Lyon. Le chef passionné par le Bocuse d’Or entame cette aventure avec son ami Maxime Laurenson, chef du restaurant étoilé Rustique, également situé à Lyon, qui endosse le costume de coach. Mathis Blain, membre de la brigade de Prairial, complète l’équipe en tant que commis officiel.

Julien Guénée, chef exécutif de l’Automobile Club de France (Paris, 8e), retente sa chance, après une première participation en 2019 (classé 7e), et une deuxième en 2021 qui s’était soldée par une belle troisième place. Habitué des concours, avec une à deux compétitions tentées chaque année, le chef a remporté en début d’année l’International Catering Cup (ICC), la coupe du monde des traiteurs, lors du Sirha Lyon 2025. À ses côtés pour le Bocuse d’Or France 2025, le coach Julien Laval, chef du Château d’Origny, à Ouches (Loire), et le commis officiel Adrien Martins.

Vivien Sonzogni, de La Table du Grapiot, à Pupillin (Jura), passionné lui-aussi par le Bocuse d’Or, est accompagné par Fabien Pairon, chef de l’Auberge Communale Le Mont, au Mont-sur-Lausanne, en Suisse, qui occupe le poste de coach. Elisa Collette, apprentie au sein de La Table du Grapiot, est quant à elle le commis officiel.

Chantal Tabet, cheffe consultante franco-libanaise et candidate de Top Chef Middle East 2020. À ses côtés, le coach Geneviève Lenain, cheffe fondatrice de l’École des Gourmets, à Paris (12e), et le commis officiel Maxence Pichard Rousse.

Les résultats :

Accompagné du coach Fabien Patron et du commis officiel Elisa Collette, Vivien Sonzogni était l’avant-dernier candidat à présenter ses créations au jury. Il a terminé deuxième au concours en remportant le Bocus d’argent 2025, derrière Maxence Baruffaldi qui remporte donc le Bocuse d’or 2025 et devant Julien Guénée.