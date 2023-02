Bouge ton coQ recherche de nouvelles épiceries participatives en Bourgogne-Franche-Comté

Après l'ouverture de six premières épiceries participatives en région Bourgogne-Franche-Comté, le mouvement citoyen Bouge ton coQ lance du 1er au 28 février un troisième appel à candidatures. Une phase de réunions publiques sera organisée dans chaque commune du 15 mars au 15 mai 2023.

Lancé en janvier 2020, Bouge ton Coq est un mouvement citoyen qui conçoit, finance et met en œuvre des opérations réunissant entreprises, citoyens et pouvoirs publics. L'objectif de cette structure est de proposer des services en créant du lien dans les territoires ruraux. L'accompagnement se dévoile au gré d'une mobilisation pour la création d'un collectif, d'une aide économique à hauteur de 1.100 €, d'une aide technique et d'un réseau.

Les épiceries participatives fonctionnent sur le principe d’un engagement bénévole de la part des habitants et des mairies. Un local est ainsi mis à disposition par la commune et des membres bénévoles animent les épiceries en donnant chacun deux heures de leur temps par mois. Les épiceries participatives proposent des produits locaux en circuits courts, dans un rayon de 15 km, et également tous les produits du quotidien.

Pour les communes intéressées, contacter Aymard, par téléphone (06 77 67 67 88 92) ou par mail : a.delaguillonniere@bougetoncoq.fr

Info +

Bouge ton coQ à l'échelle nationale : 150 épiceries ouvertes ou en cours d'ouverture, la plus ancienne ayant 7 ans d'existence