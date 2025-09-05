Vendredi 5 Septembre 2025
Bourgogne-Franche-Comté
Politique

Bourgogne-Franche-Comté : Jérôme Durain, "M. Narcotrafic" du Sénat, probable nouveau président de Région

Publié le 05/09/2025 - 08:18
Mis à jour le 05/09/2025 - 08:09

Le sénateur socialiste Jérôme Durain, connu pour avoir corédigé la loi contre le narcotrafic, doit être élu vendredi 5 septembre 2025, sauf énorme surprise, président de la région Bourgogne-Franche-Comté.

Jérôme Durain © DR
Jérôme Durain © DR

M. Durain, 56 ans, a été désigné début juillet candidat unique du groupe socialiste et écologiste, majoritaire à la région. Il est donc quasi assuré de remplacer la présidente socialiste démissionnaire, Marie-Guite Dufay. 

La Bisontine, 76 ans, est à la tête de la Franche-Comté depuis 2008, puis de la Bourgogne-Franche-Comté lors de la fusion de deux régions en 2015. Son élection avait été, à l'époque, le gage d'un équilibrage entre les deux anciennes régions dont la fusion a provoqué des remous: Mme Dufay était élue de Franche-Comté, tandis que le siège de l'assemblée régionale, était en Bourgogne. L'élection vraisemblable de M. Durain, élu de Saône-et-Loire et donc de Bourgogne, risque de briser cet équilibre, regrettent les oppositions.

Surnommé "bébé Montebourg"

Jérôme Durain, souvent surnommé "bébé Montebourg" pour avoir été le disciple d'Arnaud Montebourg, ex-député de Saône-et-Loire et ex-ministre de l'Economie (2012-14), a été élu conseiller régional dès 2015, sur la liste de gauche de Marie-Guite Dufay. Il prend alors la présidence du groupe majoritaire.

Peu avant, en 2014, il était, à seulement 45 ans, le premier sénateur de gauche élu en Saône-et-Loire depuis 1986. Réélu en 2020, il s'impose au Sénat comme le "M. Sécurité" du groupe socialiste, et corédige, en 2024 avec le sénateur LR Etienne Blanc, la proposition de loi "visant à sortir la France du piège du narcotrafic". La loi, promulguée le 13 juin 2025, a un fort retentissement et est adoptée très largement par le Parlement, offrant à Jérôme Durain une grande visibilité médiatique. 

Élu "sénateur de l'année 2024", il était pressenti pour succéder à Patrick Kanner à la tête du groupe des sénateurs PS, mais la loi sur le cumul des mandats lui impose de démissionner du Sénat.

La Bourgogne-Franche-Comté est la cinquième plus grande région de France métropolitaine (47.784 km2). Elle compte près de 2,8 millions d'habitants et huit départements (Côte d'Or, Doubs, Haute-Saône, Jura, Nièvre, Saône-et-Loire, Territoire de Belfort et Yonne).

(AFP)

élection jerome durain marie-guite dufay président region bourgogne franche-comte

Publié le 5 septembre à 08h18 par Elodie Retrouvey
