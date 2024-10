BTS : Une proposition de loi instaurant des sessions de remplacement pour les candidats hospitalisés

Un nouveau "tiers-lieu" vient de voir le jour à l’université de Franche-Comté. La Maison Universitaire de l’Éducation a été inaugurée mardi 15 octobre à l’INSPE Montjoux de Besançon en présence des institutions et aura désormais pour ambition de rapprocher le monde scolaire et supérieur, de porter des innovations et d’incuber des projets inter-institutionnels d’envergure.