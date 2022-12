Cadeau #19 : un jouet ou une boîte à musique en bois chez Bidiboule

Vous ne savez pas quoi offrir au jeune bambin de la famille pour Noël, dont la pile de joujoux commence à s'entasser dans le fond de la chambre ? Et si vous optiez pour un jouet ou une boîte à musique en bois ?

On ne pense pas forcément à eux quand on souhaite offrir un cadeau à un enfant ; et pourtant, ils n'ont jamais cessé de se réinventer ! Et ça tombe bien puisqu'au centre-ville Bidiboule est un spécialiste en la matière.

Un jouet en bois :

Sélection de Bidiboule

Il en existe sous toutes les formes et toutes les couleurs ! Animaux à tracter avec une ficelle, anneaux multicolores, camions et petites voitures, boîtes à outils, ... sans oublier les célèbres maisons de Jeujura ! Les jouets en bois sont présents en nombre chez Bidiboule. Pour faire votre choix, n'hésitez pas à demander de l'aide à un vendeur ou une vendeuse, qui se fera un plaisir de vous aiguiller.

Prix : de 24 à 60 €

Une boîte à musique en bois :

Sélection de Bidiboule

Peut-être en avez-vous eu une dans votre enfance, que vous avez gardé précieusement dans un coffre à souvenirs. Et bien sachez que même en 2022, la boîte à musique reste indémodable ! Qu'elle soit ornée d'un Père Noël, de danseuses ou bien de petits animaux exotiques, en bois c'est tout de suite plus atypique. Le prix reste toutefois plus élevé que pour un jouet dit "classique".

Prix : de 79 à 129 €

Infos +