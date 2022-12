Cadeau #20 : un tire-bouchon électrique de chez Boulanger

CALENDRIER DE L'AVENT • Du 1er au 24 décembre, maCommune.info vous propose une idée cadeau par jour pour Noël ! Pour vous aider à faire votre choix, nous sommes allés à la rencontre des commerçants bisontins et des alentours. En ce vendredi 16 décembre, "Les Pattes de Velours", boutique située 1 rue du Murgelot à Chalezeule, vous présente une sélection de jouets de Noël et de paniers confortables pour chiens et chats.