Carte avantages jeunes : la séance de cinéma à 3,5 € en Bourgogne-Franche-Comté

Pendant les vacances scolaires d’automne, les bénéficiares de la carte Avantages Jeunes pourront obtenir un tarif exceptionnel de 3,50 euros la place de cinéma sur présentation de leur carte. Plusieurs séances sont possibles et chaque cinéma possède sa date.

Une offre valable dans la limite des places disponibles, supplément pour les films en 3D.

Les cinémas partenaires :

Samedi 21 octobre : Cinéma Salle Saint Michel à Maîche

Dimanche 22 octobre : Cinéma Mégarama à Ecole-Valentin, cinéma Mégarama Beaux-Arts à Besançon, cinéma le Colisée à Montbéliard

Lundi 23 octobre : Cinéma Kinépolis à Belfort

Mardi 25 octobre : Cinémavia à Gray

Vendredi 27 octobre : Cinéma à Charmoille

Samedi 28 octobre : Cinéma Eldorado à Ornans, cinéma Truffaut à Moirans en Montagne, Maison du peuple à St Claude

Dimanche 29 octobre : Cinéma Majestic à Vesoul, cinéma Mégarama à Audincourt, cinéma Le Casino à Hauts de Bienne, cinéma Les Quisonnets à Les Rousses, cinéma des Cordeliers à Lons le Saunier

Lundi 30 octobre : Cinéma Olympia à Pontarlier

Mardi 31 octobre : Cinéma l’Atalante à Morteau

Dimanche 5 novembre : Cinéma Victor Hugo à Besançon, cinéma le Mont d'Or à Métabief, cinéma Le Paris à Morteau, cinéma Majestic à Dole, cinéma Le palace à Lons le Saunier, cinéma Mégarama à Lons le Saunier, cinéode ciné comté à Poligny et cinéma Espace Méliès à Lure

3.400 réductions grâce à la carte

Les journées ciné sont organisées par le réseau Info Jeunes de Bourgogne-Franche-Comté. La carte Avantages Jeunes s’adresse à tous les jeunes de moins de 30 ans. Près de 100.000 jeunes en sont titulaires en Bourgogne-Franche-Comté.

La carte Avantages Jeunes propose environ 3.400 réductions et gratuités pour la culture, les loisirs et la vie pratique. La carte Avantages Jeunes est toujours disponible au tarif de 10 € en ligne et dans les points de vente partenaires.