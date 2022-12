Carte scolaire 2023 : 121 postes seront supprimés dans les premier et second degrés dans l’académie de Besançon

En légère baisse démographique, ce sont 52 postes qui seront supprimés dans le premier degré et 69 dans le second degré. (le syndicat en dispose pas à l’heure actuelle de la ventilation par département.) "Cela rappelle les médecins du moyen-âge qui pour soigner un malade, faisaient une saignée et l'affaiblissait encore plus !" d'après l’UNSA qui affirme que "notre système éducatif vit de multiples crises : crise de sa capacité à faire réussir chaque élève, en particulier les plus fragiles, crise de fonctionnement, crise de recrutement et crise de justice sociale notamment."

En France, 1.500 emplois seront supprimés. "L’État continue d’ignorer les enjeux posés à notre système éducatif et à ses personnels. Finalement, l’enseignement sera encore dégradé dans des classes bondées où l’élève ne pourra être accompagné correctement dans sa singularité. Les parents d'élèves seront confrontés, de façon inacceptable, à des ruptures de continuité pédagogique et à la gestion de leurs enfants en cas d’absence des enseignants non remplacés…" selon le syndicat qui aurait souhaité, suite à la baisse de la démographie scolaire, une scolarisation "plus bienveillante et inclusive, de restaurer un pôle de remplacement correspondant aux besoins".

Le SE-UNSA du Doubs dénonce ces baisses de moyens et veut alerter le grand public sur la politique actuelle en terme d’éducation. Le syndicat s’opposera à ces mesures budgétaires, ainsi qu’au projet de réforme des retraites.