Carte scolaire : les ouvertures et fermetures de classes confirmées dans le Doubs

"En raison d’une baisse des effectifs d’élèves dans les premier et second degrés et au nom du principe de solidarité entre les académies, le département du Doubs connait des retraits de postes", explique l’Académie de Besançon.

Le premier degré a 758 élèves en moins. Il a été décidé de supprimer 28 postes. 18 ouvertures de classes sont prévues contre 70 fermetures.

Le second degré a 393 élèves en moins. 10,81 postes d’enseignants seront supprimés. "Les dispositifs pour les élèves à besoins particuliers sont confortés. A noter la création de trois nouvelles Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) et de 2 dispositifs pour les élèves allophones nouvellement arrivés", précise l’Académie. Les trois nouvelles unités ULIS concernent les collèges de Bethoncourt, Victor-Hugo et Frasne.