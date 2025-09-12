Catherine Felt nous a quittés

Fille de Marcel Felt, maire de la commune de Miserey-Salines, Catherine est décédée subitement lundi 8 septembre 2025 à l’âge de 47 ans.

Catherine Felt est née le 3 octobre 1978 à Laxou, en Meurthe-et-Moselle. Alors que la famille s’installe dans le Doubs en 1983, Catherine se découvre très tôt une passion pour le ski, puis pour l’équitation.

Elle s’illustre particulièrement dans le saut d’obstacles et devient, à seulement 17 ans, championne de France jeunes chevaux. Elle poursuit parallèlement ses études et obtient son diplôme d’infirmière et travaille au CHU Jean-Minjoz, puis choisit de consacrer plusieurs années à l’éducation de ses trois enfants, Gauthier, William et Lucie, en prenant un congé parental. Plus tard, elle donnera une nouvelle orientation à sa vie professionnelle en exerçant en santé au travail, toujours guidée par son sens du soin et de l’attention aux autres.

Les obsèques se tiendront vendredi 12 septembre à 14h30 à l’Eglise de Miserey-Salines. L'inhumation aura lieu dans l'intimité familiale.

Nos condoléances.