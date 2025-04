Centre de formation de l’ESBF : Emma Reygrobellet tourne la page après deux saisons

Originaire de Saint-Claude, dans le Jura, Emma Reygrobellet a commencé le handball à l’âge de 9 ans, joué à Chaux des Près avec Lons-le-Saunier en -18 National puis à Saône-Mamirolle en Nationale. Emma n’avait pas eu l’opportunité d’intégrer un centre de formation, elle avait donc rejoint de le club de Palente pour évoluer en Nationale 1 puis en Division 2. C’est en 2023, que l’ESBF lui a proposé d’intégrer le centre de formation pour une convention de formation de 2 saisons.

Joueuse de contre-attaque, Emma a su développer sa gamme de tirs, grandir et progresser vers le haut-niveau, lui permettant à plusieurs reprises d’intégrer le groupe professionnel et de devenir un élément clé du groupe Espoirs. En fin de formation en juin prochain, le club n’a pas souhaité proposé de contrat professionnel à Emma. "Nous l’avons accompagné pour continuer son projet professionnel, et c’est au club de Celles-sur-Belle en Division 2, qu’Emma va rebondir", précise l'ESBF.

Emma Reygrobellet réagit : ”Après deux belles saisons sous les couleurs de l’ESBF, il est temps pour moi de tourner une page. Merci à tous ceux qui ont fait partie de mon aventure, sur et en dehors du terrain. Je pars le cœur rempli de souvenirs. À bientôt !”

Annick Demouge, vice-présidente Pôle Performance de l’ESBF, déclare : ”nous sommes ravis qu'Emma puisse vivre une nouvelle aventure professionnelle et nous lui souhaitons beaucoup de succès. Elle pourra valider ses 2 années de formation et d'apprentissage effectuées au centre de formation de l’ESBF.”

Enfin, Daniel Hournon, président de l’ESBF, souhaite ”le meilleur à Emma pour la suite de sa carrière et la remercie d’avoir mouillé le maillot de l’ESBF, que ce soit en Espoirs où avec l’équipe professionnelle.”