Chaleur : les conseils make-up d'une esthéticienne franc-comtoise...

Cet été, les températures peuvent augmenter fortement et même si le matin est souvent plus doux, nombreuses sont celles et ceux qui se dépatouillent dans la salle de bain pour trouver un maquillage adéquat... Voici les conseils de Laëtitia Loget, esthéticienne dans le Doubs.

Les conseils de Laëtitia :

Pour commencer, effectuez votre routine quotidienne (nettoyage du visage, crème contour des yeux et crème hydratante) puis appliquez un écran solaire. Vous pouvez ensuite poursuivre avec votre maquillage. Le mieux est de vous installer dans un endroit frais ou d'utiliser un ventilateur à faible intensité afin de ne pas déssecher votre peau.

Pour le teint :

Appliquez une légère BB crème à la main (au lieu d'un fond de teint couvrant) ou une touche d'anti-cerne pour égayer le teint. Pour celles qui préfèrent utiliser d'autres techniques telles que le "beauty blender" (éponge à fond de teint) ou le pinceau, libre à vous d'appliquer votre maquillage en fonction de vos habitudes. Vous pouvez ensuite appliquer un blush crémeux pour plus de légèreté (rendu plus naturel que la poudre).

Les petits + : une petite touche d'highlighter en haut de la pommette et sous l'arcade sourcilière (bout du nez et arc de Cupidon). Vous pouvez également appliquer une touche de poudre fixatrice sur la zone T (front, nez, menton) afin d'éviter les brillances disgracieuses.

Pour les yeux :

Préférez des couleurs douces comme le nude (couleur chair, ndlr), rosé, orangé ou brillant. Vous pouvez les appliquer au pinceau ou au doigt. Évitez l'eye-liner qui peut plus facilement couler et qui fera moins naturel pour un maquillage d'été. Pour celles qui ne peuvent pas s'en passer, c'est le moment d'oser les couleurs !

Les peaux claires préféreront des teintes brillantes et claires, nuances de beige, rose et or... Les peaux plus foncées opteront pour des couleurs plus "flash" comme l'orange afin de faire ressortir le teint.

Remarque : attention, le fard à paupières peut migrer dans les plis de l'œil, pour éviter cela, vous pouvez appliquer un "primer" avant. Les fards à paupières sont à appliquer de manière modérée. Évitez les teintes foncées.

Enfin, privilégiez un mascara waterproof qui évitera les bavures.

Pour les lèvres :

Apportez une "touche glowy" en appliquant un léger gloss pour mettre en valeur vos lèvres.

Le tour est joué !