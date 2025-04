Championnats de France de bûcheronnage à Tavaux : deux Jurassiens en compétition

Seize des meilleurs bûcherons sportifs de France - dont deux Jurassiens - se donneront rendez-vous à Tavaux pour la première manche de qualification aux championnats de France 2025. Une qualification qui les mènera peut-être en octobre prochain jusqu’à Milan pour les Championnats du Monde 2025 STIHL Timbersports®. Au programme : des épreuves spectaculaires pendant lesquelles les athlètes s'affrontent pour tenter de décrocher une place pour la finale nationale en août prochain.

Haches, scies et tronçonneuses

C’est à l'initiative de l’entreprise locale Planète Oxygène, spécialisée dans le domaine de la motoculture, et de TMS, Tim Moto Sport, qui organise depuis des années des événements de bûcheronnage sportif amateurs ; accompagnés par la marque Stihl - maison mère des TIMBERSPORTS® - que la ville de Tavaux accueille pour la première fois une compétition officielle de bûcheronnage sportif STIHL TIMBERSPORTS®. Cet événement prendra place lors d’un week-end riche en animations à Tavaux, avec au programme : des démonstrations de bûcheronnage sportif, des cascades à moto (stunt), des concerts, et en point d’orgue, le dimanche la première manche de qualification pour le championnat de France.

Six épreuves

Les 16 athlètes en lice s’affronteront autour des six épreuves clés que comporte la compétition : trois épreuves à la hache (Underhand chop, Standing block chop et Springboard) et trois épreuves de sciage (Stock saw, Single buck et Hot saw). Pour figurer en haut du podium, les athlètes devront faire preuve de force, mais surtout de précision, de technique et de sang-froid, les ingrédients indispensables pour réussir. A l’issue de plusieurs heures de compétition les 6 meilleurs bûcherons sportifs décrocheront leur ticket pour la finale des Championnats de France qui se tiendra le 3 août à Sarrebourg (Moselle). La deuxième manche de qualification aura lieu le dimanche 11 mai 2025 à Bourg d'Oisans en Isère.

Qui sont les deux Jurassiens en lice ?

Sébastien Masnada, originaire de Sapois, est une figure majeure du bûcheronnage sportif français. Médaillé d’argent au Championnat de France en 2009, il décroche le bronze en 2014 et 2021, et se classe régulièrement dans le top 5 national faisant de lui l’un des membres de l’équipe de France pendant des années. Il a notamment représenté la France au Championnat du Monde par équipes en 2016 à Stuttgart, contribuant à une belle 9? place. Engagé de longue date dans la promotion de la discipline, il allie passion, performance et transmission, faisant de lui l’un des visages incontournables du circuit STIHL TIMBERSPORTS®.

Olivier Ramboz, originaire du Deschaux, est quant à lui un passionné du bûcheronnage sportif depuis plus de 30 ans. Initié dès l’adolescence, il fonde le club des Piverts à 13 ans, s’entraînant avec ses amis. Longtemps engagé dans les concours amateurs — avec plusieurs podiums à la clé — il découvre le circuit professionnel STIHL TIMBERSPORTS® il y a à peine deux ans, encouragé par Julien Meyer et Loïc Voinson du club Lumberjack. S’il termine dernier lors de sa première qualification officielle au Dévoluy en 2024, Olivier ne s’est pas découragé. Il redouble d’efforts, s’entraînant tous les week-ends chez lui, et régulièrement au sein du club Lumberjack. Sa discipline de prédilection est l’Underhand Stock, tandis que le Single Buck, plus exigeant pour lui, reste un défi qu’il relève avec détermination.

La compétition se déroulera le dimanche 20 avril à partir de 13h30, 8 rue de Bruxelles à Tavaux (entrée gratuite).

(Communiqué)