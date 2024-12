Changement d'adresse pour Marotte et Charlie : ambiance chaleureuse et festive place Victor Hugo

Après avoir fêter leurs 10 ans d'existence à leur ancienne adresse, les deux sœurs Charlotte et Marie se sont installées dans un lieu plus spacieux et plus lumineux place Victor Hugo à Besançon.

Dès le seuil franchi, on est réjoui par la lumière, l'espace feutré et cosy, le décor chocolat et l'accueil souriant de toute l'équipe. Le traditionnel sapin de Noël trône au milieu des tables près de la vitrine remplie de pâtisseries toutes plus appétissantes les unes que les autres.

On y retrouve les succulents Davy Brest à la crème praliné (le fameux Paris Brest revisité), le fondant au chocolat, le nuage de citron meringué, l'écureuil chocolat noisette et l'éclair vanille, café ou chocolat toujours en forme d'éclair qui ont fait le succès du tandem familial. Et pour les fêtes, les bûches de Noël aux goûts variés et originaux à découvrir et de jolis petits gâteaux en forme d'igloos à déguster bien au chaud. Tout est fait pour ravir petits et grands et passer de bonnes fêtes.

Infos pratiques

Marotte et Charlie

Ouvert tous les jours de 9h00 à 18h00 heures sauf le lundi.

Pour les réservations, brunch, lunch et commandes : 09 63 56 04 96 ou marotteetcharlie@gmail.com

Article : Bernadette Cordier