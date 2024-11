Classement thématique de Shanghai : l’université de Franche-Comté parmi les 300 meilleurs établissements mondiaux

Publié le 11 novembre dernier, ce classement international a pour objet d’évaluer l’engagement des établissements d’enseignement supérieur dans leurs activités de recherche. Cinquante-cinq disciplines scientifiques y sont réparties en cinq domaines (Ingénierie, Sciences naturelles, Sciences de la vie, Sciences médicales, Sciences sociales). Cette année, le palmarès met en valeur l’université de Franche-Comté et confirme son rayonnement international. Elle figure ainsi parmi les 300 meilleurs établissements mondiaux dans cinq thématiques suivante : ingénierie électrique et électronique, ingénierie mécanique, médecine clinique, sciences biologiques humaines, technologie médicale.

"Ces excellents résultats reflètent la stabilité de notre progression et renforcent notre solide positionnement international. Ils nous honorent et accroissent encore une fois notre attractivité et notre rayonnement", se réjouit Macha Woronoff, présidente de l’université de Franche-Comté. "Ce classement conforte par ailleurs des stratégies de site menées avec rigueur et détermination, des actions qui misent sur l’innovation et la diversité de notre offre académique, ainsi que sur l’impact et la qualité de notre recherche d’excellence. Ce sont là les clés de la réussite", complète Hugues Daussy, vice-président recherche de l’université de Franche-Comté.

Infos +

Pour cette nouvelle édition, le classement de Shanghai par discipline intègre 83 établissements français d’enseignement supérieur et de recherche, plaçant la France au 4e rang mondial en nombre d’établissements classés, juste derrière la Chine, les États-Unis et le Royaume-Uni.

(Communiqué)