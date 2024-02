Classic Grand Besançon, Tour du Jura et Tour du Doubs : le triptyque franc-comtois passe la seconde, Lafay, Martin et Martinez au départ

Lancé en 2023 à l’initiative des organisateurs de la Classic Grand Besançon Doubs, du Tour du Jura et du Tour du Doubs, le triptyque franc-comtois persiste et signe pour une deuxième année consécutive de rapprochement temporel des courses qui se dérouleront les 12, 13 et 14 avril 2024.

Les trois courses de catégorie 1, qui se disputeront les 12, 13 et 14 avril 2024, proposent pour la deuxième année consécutive un rendez-vous privilégié sur les territoires du Doubs et du Jura avec un enchainement de trois classiques pour puncheurs et grimpeurs. Dans la droite ligne de 2023, les quatre équipes UCI WorldTeams françaises, Arkéa – B&B Hotels, Cofidis, Decathlon AG2R La Mondiale Team et Groupama-FDJ, ont confirmé leur présence, avec notamment en têtes d'affiches :

Victor Lafay (Decathlon AG2R La Mondiale Team), vainqueur d’étape sur le Tour de France 2023 et le Giro d’Italia, vainqueur de la Classic Grand Besançon Doubs 2023 et 2e en 2022,

Guillaume Martin (Cofidis), meilleur grimpeur de la Vuelta a Espana en 2020, 10e du Tour de France 2023 et 8e en 2021, 3e du Tour du Jura 2023,

Lenny Martinez (Groupama FDJ), vainqueur de la Classic Var 2024, vainqueur

du CIC Mont Ventoux Dénivelé Challenges 2023, 2e de la Classic Grand Besançon Doubs 2023,

Jesus Herrada (Cofidis), vainqueur d’étapes sur le Vuelta a Espana, vainqueur du Tour du Doubs 2023 et de la Classic Grand Besançon Doubs 2022.

Les UCI ProTeams Israël Premier Tech et Uno-X Mobility sont également attendues.

"Permettre aux équipes présentes de pouvoir disputer trois courses de qualité"

Selon Laurent Monrolin, de Jura Cyclisme, organisateur de la Classic Grand Besançon Doubs et du Tour du Jura, "ce que nous avons vécu en 2023 nous a convaincu que nous avions fait le bon choix en rapprochant nos épreuves, autant d’un point de vue sportif qu’organisationnel. 2024 est l’année de la confirmation, du renforcement du triptyque. Sportivement, cela permet aux équipes présentes de pouvoir disputer trois courses de qualité proposant toutes de belles ascensions dans un périmètre géographique resserré. La confiance que nous accordent les WorldTeams françaises nous ravit et nous fait dire que nous sommes dans le vrai. La venue de grosses formations étrangères comme Uno-X et Israël n’est pas anodine, tout comme celle des vainqueurs sortants et de coureurs comme Guillaume Martin, Victor Lafay, Lenny Martinez ou Jesus Herrada."

Pour Fabien Vardanéga, du VC Morteau-Montbenoit, club organisateur du Tour du Doub, "pour cette année 2, nous nous sommes fixés comme objectif de confirmer notre assise après une année test pleine de promesses. Nous sommes d’autant plus convaincus que nous sommes dans le vrai que le rapprochement des courses correspond à une tendance que souhaite favoriser la Ligue Nationale de Cyclisme (LNC), pour des raisons d’optimisation du calendrier et de développement durable, autant de notions qui comptent pour nous. De plus, sportivement, il y a une vraie cohérence pour les équipes avec des courses qui proposent de belles ascensions et sont notamment très intéressantes en vue de la préparation des courses à étapes."